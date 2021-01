Gedränge im Stadtbus trotz neuer Corona-Restriktionen auf Mallorca

Genau das wollte man eigentlich verhindern: Am ersten Tag der erneut verschärften Corona-Restriktionen auf Mallorca, ist es in mehreren Stadtbussen zu Gedränge gekommen, obwohl die Zahl der Fahrgäste eigentlich auf ein Drittel begrenzt worden war.



Eine Passagierin twitterte in der Rush-Hour Fotos aus einem voll besetzten Bus der Linie L35 und fragte die Verantwortlichen, was mit den neuen Restriktionen sei.





José Hila reagierte und versprach, bei der Busgesellschaft EMT nachzuhaken. Schließlich dürfen laut den neuen Regelnin Bussen gar nicht undnur zum Teil besetzt werden. Andere Bürger schalteten sich in die Debatte ein und empfahlen den Stadtoberen, mehr Busse einzusetzen. Es reiche nicht, einfach die Zahl der Fahrgäste zu beschränken. /tg