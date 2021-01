Auch die Friseure auf Mallorca wollen demonstrieren

Betreiber von Friseur- und Schönheitssalons auf Mallorca schließen sich den spanienweiten Protesten der Branche an. Sie verlangen von der Zentralregierung in Madrid, dass diese die Mehrwertsteuer für sie von 21 auf 10 Prozent senkt, da Friseure zu einem "essentiellen Sektor" zählen. Trotz der strengen Hygiene-Auflagen dürfen die peluquerías derzeit weiter geöffnet haben, verzeichnen durch die Corona-Pandemie in nach eigenen Angaben aber Umsatzeinbußen von 40 bis 50 Prozent.

Für Mittwoch (20.1.) planen die Verbände - Peluquerías Grepels-PIMEM, Asociación Sindical de Esteticistas de Baleares ASINEBA-PIMEM sowie der Zusammenschluss Artesanos Peluqueros de Baleares GAPB - eine Demonstration in Palma de Mallorca, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Von 11 bis 12 Uhr mittags wollen sich die Friseure am Borne-Boulevard versammeln, gleichzeitig sind ähnliche Aktionen in 78 Städten auf dem spanischen Festland und auf den Kanarischen Inseln geplant.

Im Jahr 2012, mitten in der vergangenen Wirtschaftskrise, hatte die spanische Zentralregierung die Mehrwertsteuer für Friseure von 8 auf 21 Prozent angehoben. "Die meisten haben diese Kostensteigerung selbst geschultert und nicht durch teurere Preise auf die Kunden abgewälzt, um diese nicht zu verlieren", so die Vertreter der Branche jetzt. Schon damals hätten Tausende Friseursalons schließen müssen. Die angehobene Mehrwertsteuer sei in anderen Bereichen wie der Kultur oder dem Blumenhandel nach einigen Jahren wieder gesenkt worden, nicht aber bei den Friseuren. /somo