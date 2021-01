Dieses Tempolimit gilt ab 1. Februar auf der Ringautobahn

In der Nacht von Sonntag auf Montag (1.2.) tritt auf der Ringautobahn in Palma de Mallorca ein neues Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde in Kraft. Zwischen Porto Pí und Portitxo, wo es bisher teilweise erlaubt war, mit 120 Kilometern pro Stunde von A nach B zu kommen, müssen Autofahrer nun runter vom Gas. Dank der neuen vom Inselrat beschlossenen Regelung sollen künftig Unfälle vermieden sowie der Lärm für Anwohner und auch die Luftverschmutzung reduziert werden. Vorgestellt wurde das Vorhaben bereits im November 2020 von Inselratspräsidentin Catalina Cladera und Verkehrsdezernent Iván Sevillano.

Hintergrund: Neues Tempolimit für Ringautobahn in Palma de Mallorca ab Februar

Das neue Tempolimit stieß schon im November auf reichlich Kritik, zuletzt nun beim Verband der Transportunternehmen auf Mallorca, FEBT. Dessen Vorsitzender Rafael Roig forderte den Inselrat in einem Brief dazu auf, das angekündigte Tempolimit nicht durchzusetzen, bis in beiden Richtungen der Ringautobahn eine eigene Fahrspur für Busse, Lieferfahrzeuge und andere besondere Transportmittel ausgezeichnet ist. Ein entsprechender Plan der Balearen sehe vor, die Sonderfahrpuren an Stellen, an denen sich der Verkehr häufig staut, zu kreieren.

Auch der Verband der Fahrschulen auf den Balearen (Aba) kritisierte, dass das neue Tempolimit nicht dazu führe, dass sich deutlich weniger Unfälle ereignen. Auch Staus würden sich dadurch nicht verhindern lassen. "Ob 80 oder 120 Kilometer pro Stunde, in beiden Fällen wird es auf der Vía Cintura zum Verkehrkollaps kommen", so Aba-Vorsitzende Juana Ribas. /sw