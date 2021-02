Nationalpolizei nimmt deutschen Stalker auf Mallorca fest

Die spanische Nationalpolizei hat, wie erst jetzt bekannt wurde, am vergangenen Freitag (5.2.) in Palma de Mallorca einen 29-jährigen Deutschen festgenommen, der eine deutsche Frau und deren Tochter massiv belästigt haben soll. Laut einer Pressemitteilung der Polizei soll er sie sowohl in den sozialen Netzwerken als auch vor Ort auf Mallorca systematisch bedrängt haben.

Die Belästigung der Frau soll im vergangenen August begonnen haben, als der 29-Jährige, sich in einem sozialen Netzwerk als ihr Mann und Vater ihrer Tochter ausgab und sie wiederholt zu Geschlechtsverkehr aufforderte. Teilweise sollen die Frau und ihre Tochter am Tag 50 bis 60 Nachrichten von ihm erhalten haben.

Der Mann war genauestens über den Aufenthaltsort der beiden informiert und soll mehrfach vor ihrer Wohnungstür in Palma übernachtet haben. Einmal soll er sich auch als Pizzaboten ausgegeben haben, um sich Zugang zu der Wohnung zu verschaffen. Als er der Frau das Bild eines Flugtickets nach Palma schickte, um an gleichen Tag wie sie auf Mallorca zu landen, entschloss sich die Influencerin am 1. Februar zur Anzeige.

Zur Festnahme kam es, als die Polizei am 5. Februar orten konnten, wo sich der Stalker gerade aufhielt. Die Frau und ihre Tochter befanden sich gerade auf der Polizeiwache, als die Tochter mehrere neue Nachrichten von ihm erreichten. Sie enthielten Fotos von dem Aufenthaltsort des Mannes, sodass die Polizei ihn festnehmen konnte.