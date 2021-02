Bars und Restaurants können auf Mallorca wieder öffnen

Mallorca macht weitere sehr vorsichtige Schritte bei der Lockerung der Corona-Restriktionen. Ab Dienstag (2.3.) dürfen auf Mallorca die Außenbereiche der Restaurants und Cafés wieder öffnen. Bereits am Samstag (27.2.) fällt das grundsätzliche Verbot, sich privat mit Personen aus anderen Haushalten zu treffen. Zusammenkommen dürfen künftig maximal sechs Personen aus höchsten zwei Haushalten.

Das verkündete die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Donnerstag (25.2.) nach einem Treffen zwischen Regierungsvertretern, Unternehmerverbänden und Gewerkschaften. Die Lockerungen sollen am Freitag (26.2.) bei einer außerordentlichen Kabinettssitzung beschlossen werden und für die kommenden zwei Wochen gelten.



Restaurants und Cafés

Die Restaurants und Cafés können ab Dienstag (2.3.) erstmals wieder öffnen, dürfen allerdings nur die Tische im Freien bewirten und dies auch nur bis 17 Uhr nachmittags. Die Uhrzeit soll sich wohl auf den Ausschank beziehen. Die Kunden hätten dann noch 15 Minuten Zeit, das Bestellte zu verzehren. An den Tischen dürfen sich maximal vier Personen aus höchstens zwei verschiedenen Haushalten treffen. Insgesamt ist die Zahl der Sitzplätze auf 50 Prozent der sonst üblichen Gästezahl beschränkt.



Handel

Im Einzelhandel gibt es nur sehr vorsichtige Veränderungen. Ab Samstag (27.2.) dürfen sich in Geschäften wieder 50 Prozent der sonst erlaubten Kunden aufhalten. Bisher waren es 30 Prozent. Die Einkaufszentren und großen Verkaufsflächen dürfen weiterhin nur an Werktagen öffnen und müssen an Wochenenden und Feiertagen schließen.



Sport

Beim Sport dürfen künftig Gruppen von zehn Personen zusammen trainieren, bislang waren es sechs. Die übrigen Restriktionen bleiben bestehen. Auch in Fitnessstudios gibt es eine nur sehr vorsichtige weitere Öffnung. Bislang waren die Geräteräume geschlossen. Nun dürfen solche Geräte benutzt werden, die nicht zum Cardio-Training gedacht sind.



Soziale Treffen

Seit Mitte Januar war es auf Mallorca grundsätzlich verboten, sich privat mit Personen zu treffen, mit denen man nicht zusammen in einem Haushalt lebt. Dieses Verbot wurde nun etwas gelockert. Ab Samstag (27.2.) dürfen die Insulaner wieder Verwandte oder Freunde besuchen. Das gilt für Treffen im Freien und in Innenbereichen. Zusammenkommen dürfen dabei maximal sechs Personen aus höchsten zwei Haushalten.

Bei Kongressen und Geschäftstreffen dürfen ab sofort bis zu 50 Personen zusammenkommen, sofern die Abstands- und anderen Hygienemaßnahmen eingehalten werden.



Angst vor zu schneller Öffnung

Armengol hält die von ihr selbst verkündeten Maßnahmen für weiterhin "sehr restriktiv". Man entscheide sich bewusst für strengere Regeln als andere spanische Regionen, "eher im Einklang mit anderen europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Großbritannien". Die Ministerpräsidentin appellierte einmal mehr an die Bevölkerung, sehr vorsichtig zu sein. Die neue britische Corona-Variante könne durch die höhere Ansteckungsgefahr in "wenigen Tagen zunichte machen", was zuvor monatelange Anstrengungen gekostet habe.

Um jeden Preis gelte es, eine vierte Welle zu verhindern. Damit wolle man die eigene Bevölkerung schützen und künftig auch die Besucher der Inseln. "Ich weiß, dass wir alle müde sind, aber wir müssen noch einmal die Zähne zusammenbeißen", so Armengol. Und weiter: "In diesen Wochen entscheidet sich die Zukunft des ganzen Jahres."

Es ginge nun darum, die 7-Tagesinzidenz permanent unter 50 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern zu halten. "Das gibt uns auch die Möglichkeit, uns schnell den Reisemärkten wieder zu öffnen", erklärte die Ministerpräsidentin, die keine Aussagen zu den Restriktionen in der Osterwoche machen wollte.



Unternehmer und Gewerkschaften tragen Entscheidung mit

Wie gewohnt traten nach der Ministerpräsidentin auch die Vertreter von Unternehmerverbänden und Gewerkschaften vor die Presse, die zuvor mit der Regierung diese Restriktionen ausgehandelt hatten. Im Wesentlichen trage man die Entscheidungen mit, insbesondere die Grundsatzentscheidung, die Restriktionen nur sehr langsam und vorsichtig zu lockern. selbst wenn man sich erhofft hätte, die Restaurants auch im Innern öffnen zu können. /tg

