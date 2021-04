Weniger Liegen: Rathaus Manacor übernimmt Strände bei Porto Cristo

Die Anzahl der Sonnenliegen und -schirme an den Stränden im Gemeindegebiet von Manacor im Osten von Mallorca wird um die Hälfte reduziert. Das gab jetzt das Rathaus bekannt. Statt bisher 936 können ab der kommenden Sommersaison nur noch 449 Liegen und Schirme an den Stränden von Portocristo, s'Illot, Cala Mendia, Cala Anguila, s'Estany den Mas, Cala Domingos Gran, Cala Domingos Petit, Cala Murada und Cala Antena gemietet werden.

Die Maßnahme geht einher mit einem Betreiberwechsel des Verleihs. Diesen übernimmt ab sofort und für mindestens zwei Jahre die vom Rathaus geführte Firma SAM, die bisher nur für die Wasserversorgung und die unterirdischen Parkhäuser zuständig war. Als Grund für den Wechsel gibt das Rathaus an, dass sich in diesem Jahr angesichts der Pandemie keine private Firma dazu bereiterklärt hatte, den Service zu übernehmen. "Wir wollen dem Hotelsektor so Ruhe vermitteln", sagt die zuständige Politikerin Cristina Capó.

SAM will für die zusätzlichen Aufgaben 19 neue Mitarbeiter einstellen, sechs davon sollen das ganze Jahr über beschäftigt sein und sich auch um die Strandreinigung kümmern. Zudem solle die Säuberung umweltfreundlicher gestaltet werden - statt mit großen Maschinen soll der Müll vor allem per Hand aufgesammelt werden. Auch sollen die Reste des Neptungrases, die regelmäßig angespült werden und die Strände vor Erosion schützen, so lange wie möglich liegengelassen werden. An den Naturstränden soll das Seegras (posogar das ganze Jahr über nicht entfernt werden. /somo