Besser als erwartet: So wird das Osterwetter auf Mallorca

So ist das mit dem Aprilwetter. Man weiß es nie so genau. Zunächst hatte das spanische Wetteramt für Mallorca über die Ostertage Regen vorhergesagt. Nun können sich alle Insulaner und Besucher freuen. Es soll zwar ein paar Wolken geben, aber doch überwiegend sonnig und vor allem trocken bleiben.

Der Gründonnerstag (1.4.) startet mit Frühnebel und eher kühlen Morgenstunden (Tiefstwerte in Palma de Mallorca 8 Grad). Dafür wärmt die Sonne die Insel dann tagsüber auf bis zu 26 Grad (Palma) auf. An der Ostküste bleibt es etwas frischer (Felanitx 19 Grad). In Sa Pobla werden es immerhin 23 Grad. Der Wind weht aus östlichen Richtungen. Es bleibt trocken.

Die Nacht auf Karfreitag (2.4.) wird milder (Tiefstwerte um 10 Grad in Palma). Dafür wird der Feiertag kühler und unbeständiger. Ortsweise können kurze Schauer fallen. Insgesamt überwiegen aber die trockenen Stunden. Der Wind dreht nachmittags von Ost auf westliche Richtungen. Die Tageshöchstwerte liegen im Vergleich zum Vortag deutlich tiefer. In Palma werden es 21 Grad, in Felanitx 19 Grad. In Sa Pobla kann das Thermometer noch einmal angenehme Werte um 24 Grad anzeigen.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus.

Ähnliches Wetter am Ostersamstag. Frühnebel, insgesamt heiter bis wolkig, möglicherweise örtliche Schauer um die Mittagszeit. Bei schwachem Nordwind bleiben die Höchstwerte knapp über der 20-Grad-Grenze. In den Bergen wird es kühler (Lluc 18 Grad).

Der Nordwind bleibt der Insel auch am Ostersonntag (4.4.) erhalten. An der Küste kann er auch etwas stärker blasen. Es bleibt überwiegend trocken. Um die Mittagszeit können vereinzelt ein paar Regentropfen fallen. Die Temperaturen schwanken zwischen 10 Grad in der Nacht und 22 Grad (Palma de Mallorca) am Tag. /tg