Mallorca-News-Ticker: Müllcontainer und Autos brennen in Molinar

Laufend aktualisierte Mallorca-Meldungen des Tages (1.5.2021)

► Vier Müllcontainer und zwei Autos brennen in Molinar

► Zwölf neue Parkplätze für das Zentrum von Llucmajor

Vier Müllcontainer und zwei Autos brennen in Molinar

Vier Müllcontainer sind am Freitagabend (30.4.) gegen 21 Uhr im Stadtteil Molinar im Osten von Palma de Mallorca abgefackelt. Zwar brachte die Feuerwehr die Flammen im Carrer Cuba unter Kontrolle, konnte aber nicht verhindern, dass zwei neben den Containern geparkte Autos durch die Flammen stark beschädigt wurden. Die ersten Ermittlungen an der Brandstelle deuten darauf hin, dass das Feuer gelegt worden ist.

Zwölf neue Parkplätze für das Zentrum von Llucmajor

Wer mit dem Auto ins Zentrum von Llucmajor muss, könnte in Zukunft einfacher einen Parkplatz finden. Wie die Gemeindeverwaltung am Samstag (1.5.) bekannt gab, werden die Stellflächen am Carrer Constitució 10 wieder als Parkmöglichkeiten geöffnet. 2014 war dieser Parkplatz geschlossen worden. Nun soll der Belag noch einmal asphaltiert werden. Im Rathaus rechnet man damit, dass die neuen Parkplätze dann ab der zweiten Mai-Woche zur Verfügung stehen. Dann sollen 12 Stellplätze mehr das Parkplatzproblem im engen Ortskern ein Stück weit lindern.