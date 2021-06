Historisches Haus in der Altstadt von Palma de Mallorca eingestürzt

Das eingestürzte Eckhaus an der Plaça de la Quartera in Palma.

Am Montagmittag (7.5.) sind weite Teile eines an der bekannten Plaça de la Quartera in der Altstadt von Palma de Mallorca gelegenen historischen Gebäudes eingestürzt. Da das Haus zuletzt unbewohnt war, wurde niemand verletzt.

Zur Absicherung und Inspektion des Gebäudes kamen unter anderem Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Orts- und Nationalpolizei. Das verlassene Gebäude, das sich ganz in der Nähe der Fußgängerzone Carrer Sindicat befindet, soll gegen 1 Uhr mittags eingestürzt sein. Auslöser könnte Vibrationen bei Ausbesserungsarbeiten am Nachbargebäude gewesen sein. /sw