Trinkgelage auf Mallorca auch fernab der Playa de Palma

Um die Trinkgelage in Palma und an der Playa de Palma in den Griff zu bekommen, haben die Beamten eine Spezialeinheit ins Leben gerufen. Foto: DM

In der Nacht von Freitag (11.6.) auf Samstag (12.6.) mussten Polizeibeamte auf Mallorca erneut mehrere Trinkgelage auflösen. Unter anderem an der beliebten Plaza Gomila im Viertel El Terreno in Palma de Mallorca waren größere Gruppen an Jugendlichen aufeinander getroffen. Von dort aus machten sie sich dann in Richtung Paseo Marítimo auf und zum nahe des Paseo Mallorca gelegenen Park Sa Feixina.

Erneut Partynacht: Polizei bekommt Trinkgelage auf Mallorca kaum unter Kontrolle

Auch im Trendviertel Santa Catalina waren in derselben Nacht Ortspolizisten der Stadt Palma de Mallorca im Einsatz. Sie wurden von Beamten der Nationalpolizei und Beauftragten der Balearen-Regierung unterstützt, etwa beim Kontrollieren der geltenden Sicherheitsregeln und Öffnungs-Zeiten der Lokale. Besondere Vorfälle hat es dort laut der Pressemitteilung der Ortspolizei in der Nacht auf Samstag (12.6.) jedoch nicht gegeben. Darüber hinaus waren auch im Industriegebiet Son Castelló Beamte vor Ort, die die Einhaltung der Restriktionen kontrollierten.

Polizei löst Massenpartys an der Playa de Palma auf

Hintergrund: Was an der Playa de Palma auf Mallorca alles nicht erlaubt ist

Nachdem es in den vergangenen Tagen auch an der Playa de Palma immer wieder zu Massenpartys gekommen war, waren die Beamten bereits von Donnerstag auf Freitag (10./11.6.) und ebenfalls von Freitag auf Samstag (11./12.6.) vor Ort. Per Megafon-Durchsagen in fünf Sprachen (Englisch, Deutsch, Niederländisch, Katalanisch, Spanisch) wiesen sie Besucher etwa auf die geltende Maskenpflicht im öffentlichen Raum und die einzuhaltenden Sicherheitsabstände hin. Auch über das dort geltende Alkoholverbot und darüber, dass die Strände dort von 22 Uhr bis 6 Uhr gesperrt sind, informierten die Beamten die Promenaden-Besucher. "In der letzten Nacht war es an der Playa vergleichsweise ruhig", bestätigte ein Sprecher der Ortspolizei der MZ.

Denselben Eindruck hatte auch Playa-Reporter Ingo Wohlfeil: "Die Polizei hat ein neues Konzept ausprobiert. Tatsächlich blieb die Playa deswegen längere Zeit leer. Rund ein Dutzend Polizisten hatten sich vor der Schinkenstraße platziert und die Menge dort nicht mehr an den Strand gelassen", so der MZ-Mitarbeiter. Kurz nach Mitternacht sei die Polizei mit zwei Wagen vorne, dann dem Reinigungsdienst von Emaya und dahinter wieder zwei Polizeiwagen an der Playa entlang gefahren. Drum herum fuhren weitere Beamte auf Motorrädern, die die Partygäste vom Strand verwiesen. "Kurz danach kamen wieder einzelne Pärchen und sind an den Strand gegangen, aber es waren definitiv nicht mehr die Massen. Es war nicht so voll wie sonst", so Wohlfeil.

Um die sich an der Playa in den vergangenen Tagen immer wieder ereigneten Massenpartys in den Griff zu bekommen, hatte das Rathaus von Palma einige Regeln in der Zone verschärft. Mit dem Ziel, die Menschenansammlungen auch an anderen Orten in den Griff zu bekommen, wurde eine Spezialeinheit ins Leben gerufen. /sw