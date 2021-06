Ein Todesopfer und sieben Verletzte bei drei Autounfällen auf Mallorca

Bei insgesamt drei schweren Autounfällen sind am Sonntag (13.6.) auf Mallorca eine Person getötet und sieben Personen verletzt worden. Der schwerste Unfall ereignete sich auf der Landstraße zwischen Manacor und Petra, wo gegen 17.30 Uhr zwei Pkw frontal aufeinanderprallten. Ein Insasse kam dabei ums Leben. Drei weitere Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.



Bereits in den frühen Morgenstunden hatte sich am Camí dels Reis in Palma de Mallorca ein Unfall ereignet. Hier überschlug sich ein Fahrzeug mit vier jungen Insassen, nachdem der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen war. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.





Activados a las 00:35 por accidente de tráfico en Camí del Reis, altura de Emaya.

Sin atrapados.

Intervienen @policiadepalma @EMAYA_Palma #ambulancias pic.twitter.com/A7JajSuwTE — A.C.i E. (@BombersDePalma) June 13, 2021

Gegen 13.30 stießen zwei Fahrzeuge an derin der Höhe der Urbanisation Maioris (Gemeinde Llucmajor ) zusammen. Dabei wurde eine 48-jährige Frau schwer verletzt. Ein junger Mann wurde leicht verletzt. /tg