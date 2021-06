Die Woche auf Mallorca bringt bis zu 36 Grad

Ganz schön früh schlägt in diesem Jahr die Hitze auf Mallorca zu. Nach einem bereits hochsommerlichen Wochenende setzen die Temperaturen in der neuen Woche zu weiteren Höhenflügen an und erreichen bereits am Montag (14.6.) bis zu 35 Grad. Besonders heiß wird es auf der Achse Palma de Mallorca - Alcúdia. Rund um Inca, aber auch im Pla de Mallorca rund um Montuïri werden die höchsten Werte auf der Insel erreicht. Angenehmer mit knapp unter 30 Grad bleibt es in Cala Ratjada und in Andratx. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Wolken sind nirgends zu sehen. In der Nacht bleibt es warm, nahezu überall gibt es eine tropische Nacht mit Temperaturen über 20 Grad.

Der Dienstag legt dann temperaturtechnisch noch eine Schippe drauf. Am heißesten wird es mit 36 Grad wieder rund um Inca und Santa Maria, sowie in Porreres. Bis zu 35 Grad gibt es im Tal von Sóller. Auch am Dienstag brutzelt die Sonne wieder den ganzen Tag, ein paar Wölkchen könnten unterwegs sein. Nachts gibt es mit Werten über 20 Grad erneut auf der ganzen Insel eine tropische Nacht.

Wer nach etwas Abkühlung lechzt, der wird sich vorerst gedulden müssen. Die Temperaturen gehen zwar ab der Wochenmitte langsam wieder zurück, aber verharren doch fast flächendeckend über der 30-Grad-Marke. Auch die Nächte bleiben zumeist tropisch. Erst gegen Wochenende sinken die Temperaturen wieder vielerorts unter 30 Grad. Niederschläge kündigen sich die gesamte Woche über nicht an.

Und auch das Meer hat sich innerhalb von wenigen Wochen deutlich aufgeheizt. An der Playa de Muro etwa liegt die Wassertemperatur inzwischen bei 25 Grad. Echte Abkühlung sieht anders aus. /jk