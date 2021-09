Wird in einem Reiseführer mit einer Auflage von mehreren Hunderttausend Exemplaren ein bestimmter Ort als „Insider-Tipp“ angepriesen, dann ist er in kurzer Zeit genau das nicht mehr. Das liegt in der Natur der Sache. Beschreibungen wie „Geheimtipp unter Einheimischen“ verlieren ihren Wert, sobald sie veröffentlicht werden. Erst sind sie nicht mehr geheim, dann sind sie schon bald kein Tipp mehr. Reiseführer-Autoren können davon ein Lied singen.

In den sozialen Netzwerken geteilt verliert das Wort Geheimtipp dann gänzlich seinen Sinn. Instagram & Co. ermöglichen es, schnell kurzlebige Massenmoden in Gang zu setzen. Das Prinzip des elektronischen Teilens eignet sich für „Trending Topics“, nicht für Insider-Tipps. Das Ziel eines geteilten Standorts mit witzigem Selfie ist eher, dass möglichst viele dasselbe tun. Am Ende stehen Hunderte an derselben Stelle und laden dieselben Fotos hoch, um noch mehr Fans anzulocken. Wenn Sie in diesen Tagen am Caló d’es Moro bei Santanyí stundenlang in der Schlange standen, wissen Sie, wovon die Rede ist.

Der wahre – vielleicht letzte – Geheimtipp lautet hingegen ganz anders: Laden Sie sich die Handy-App "Platges de Mallorca" herunter, die anzeigt, welche Strände gerade nicht überfüllt sind. Genießen Sie den Aufenthalt! Und erzählen Sie es niemandem! Schicken Sie Ihren Freunden keinen Standort! Und entdecken Sie auf diese Weise Ihren eigenen ganz persönlichen Lieblingsstrand auf der Insel – die schließlich in dieser Saison überhaupt nicht so voll ist, dass man irgendwo im Gedränge stehen müsste.