Wer sich am Samstag (30.4.) mit dem Auto über Mallorca bewegen will, sollte etwas mehr Zeit einplanen. Das größte Inselradrennen Mallorca 312 steht an und lockt 8.000 Radfahrer auf die Straßen, die für das Event gesperrt werden. Dabei wird die Rennstrecke, die mit Ausnahme Palma de Mallorca und Südosten über die ganze Insel führt, etappenweise gesperrt.

Früher führte das Mallorca 312 die namensgebenden 312 Kilometer rund um die Insel. Da mit steigender Teilnehmerzahl die Straßen gesperrt werden mussten und das für Palma ein zu großer Aufwand wäre, spart das Rennen die Stadt aus und führt von der Playa de Muro über die Tramuntana durch die Inselmitte zurück in den Norden. Neben der Hauptdisziplin stehen zwei kürzere Strecken von 225 und 167 Kilometer zur Verfügung. Los geht es um 6.30 Uhr an der Playa de Muro. Hier die einzelnen Straßensperrungen aufgelistet: 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr: Playa de Muro bis Sóller

7.30 Uhr bis 8.30 Uhr: Port de Pollença bis Valldemossa

8.30 Uhr bis 9.30 Uhr: Lluc bis Andratx, Lluc bis Santa Maria

9.30 Uhr bis 10.30 Uhr: Puig Major über Andratx bis Campanet

10.30 Uhr bis 11.30 Uhr: Sóller über Andratx bis Playa de Muro, Sa Pobla bis Santa Margalida

11.30 Uhr bis 12.30 Uhr: Valldemossa über Andratx bis Playa de Muro, Sa Pobla bis Santa Margalida

12.30 Uhr bis 13.30 Uhr: Banyalbufar über Andratx bis Playa de Muro, Sa Pobla bis Santa Margalida

13.30 Uhr bis 14.30 Uhr: Capdellà bis Playa de Muro, Sa Pobla bis Artà

14.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Esporles bis Playa de Muro, Sa Pobla bis Artà, Artà bis Playa de Muro einseitig gesperrt

15.30 Uhr bis 16.30 Uhr: Santa Maria bis Playa de Muro, Sa Pobla bis Artà, Artà bis Playa de Muro einseitig gesperrt

16.30 Uhr bis 17.30 Uhr: Campanet bis Playa de Muro, Sa Pobla bis Artà, Artà bis Playa de Muro einseitig gesperrt

17.30 Uhr bis 18.30 Uhr: Santa Margalida bis Artà, Artà bis Playa de Muro einseitig gesperrt

18.30 Uhr bis 19.30 Uhr: Manacor bis Artà, Artà bis Playa de Muro einseitig gesperrt

19.30 Uhr bis 20.30 Uhr: Artà bis Playa de Muro einseitig gesperrt Eine Karte mit den Sperrungen sowie Tipps für Umleitungen finden Sie hier. Die Startplätze für das Radrennen sind ausverkauft. Auch für Zuschauer könnte es interessant werden, da Ex-Profis wie Ivan Basso, Alberto Contador und Miguel Indurain an den Start gehen. /rp