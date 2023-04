Seit dem 7. Februar war die berühmte Serpentinenstraße nach Sa Calobra für den Verkehr gesperrt. Grund dafür war der Teileinsturz einer riesigen Stützmauer, zu dem es nach Niederschlägen gekommen war.

Die erste Phase der Restaurierungsarbeiten sind quasi beendet, sodass der Verkehr ab Freitag (21.4.) wieder ohne Einschränkungen fließen kann. Nach dem Teileinsturz der Mauer durften zunächst nur Residenten die Straße nutzen, später waren alle Fahrzeuge bis zu zehn Tonnen gestattet. Dies war vor allem für Lieferanten ein Problem, die die Lokale in dem beliebten Ausflugsort beliefern.

Die Restaurierungsarbeiten hatten am 9. März begonnen. In der ersten Phase wurde die Mauer gestützt, in der zweiten Phase wird sie mit der traditionellen Trockensteintechnik wieder errichtet. /pss