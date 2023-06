Leserfragen: Kann ich mit meinem Auto auf Mallorca fahren, wenn die ITV (TÜV) abgelaufen ist?

Meine ITV (spanischer TÜV, Anm. d. Red.) ist abgelaufen, und mein Termin ist erst in zwei Wochen. Ich habe einmal gehört, dass ich trotzdem das Auto verwenden kann, solange ich den Termin vorweisen kann. Stimmt das denn?(Freddie M., per Facebook)

Tatsächlich hält sich dieses Gerücht hartnäckig, aber die Antwort ist leider nein. Man darf das Auto nur dann trotz abgelaufener ITV fahren, wenn man gerade zu seinem entsprechenden Termin unterwegs ist oder wenn der Termin schon vor Ablauf geplant war und ohne eigenes Verschulden verschoben wurde. Also sollten Sie Ihren Wagen die nächsten zwei Wochen lieber stehen lassen. Ansonsten laufen Sie Gefahr, 200 Euro Strafe zahlen zu müssen. Tipp fürs nächste Mal: Man kann schon in den 30 Tagen vor Ablauf der ITV einen Termin ausmachen, ohne deswegen im Folgejahr früher kommen zu müssen.

Die spanische KFZ-Versicherung hat meinen Vertrag gekündigt. Die „Gestoría“ hat daraufhin eine neue Police vorgeschlagen, die günstiger ist. Bei Neuabschluss muss man allerdings angeben, dass der Versicherer gekündigt hat. Die „Gestoría“ will das nicht machen, das sei in Spanien nicht üblich. Wie ist die Rechtslage?(Anna H., per Mail)

Sassan Mikhtchi von Iberia Versicherungen sagt: „Nur weil etwas üblich ist, ist es noch lange nicht legal.“ Also lieber angeben und sich späteren Ärger ersparen. Sollte herauskommen, dass Sie im Vertrag wissentlich falsche Angaben gemacht haben, wäre das für die Versicherung ein Grund, zu kündigen oder eine Zahlung zu verwehren.

Ich möchte eine private Kleinanzeige in die Zeitung setzen. Ist das möglich? Und wenn ja, wo soll ich mich dafür melden?(Hans Peter R., per Mail)

Natürlich haben wir Kleinanzeigen. Um selbst eine abzugeben, können Sie sich bei meiner Kollegin Petra Sedláčková melden. Ihre Mailadresse lautet werbung@mallorcazeitung.es.