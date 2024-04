Zu diesen beliebten Stränden auf Mallorca darf man künftig nicht mehr mit dem Auto fahren

Wer die beliebten Strände Cala Torta, Cala Mitjana und Cala Estreta auf Mallorca künftig besuchen möchte, muss sich auf einen längeren Spaziergang einstellen oder mit dem Fahrrad fahren. Wie ein Sprecher des balearischen Umweltministeriums der MZ bestätigte, ist die Zufahrt zu den Buchten künftig für Autos verboten.

"Wir haben von den Privatbesitzern der Grundstücke das Einverständnis eingeholt und das zuständige Rathaus informiert", so der Sprecher. Es gebe gleich eine ganze Reihe an Gründen, die für das Autoverbot sprachen. Immer wieder komme es dazu, dass Bauschutt illegal in der Natur entsorgt wird. Camper, sowohl im Zelt als auch im Wohnmobil, würden unerlaubterweise in der Umgebung übernachten.

Wege an den Strand sind in einem schlechten Zustand

Insgesamt seien die Wege, die zu den Buchten führen, in einem sehr schlechten Zustand. Das sorge dafür, dass Autos bei der Vielzahl an Schlaglöchern Öl verlieren. Immer wieder würden Fahrer ausweichen und neue Wege erschließen. Zu dem schlechten Zustand der Wege tragen auch Gruppenausflüge der Buggys bei. Allgemein steige durch die Autos auch die Waldbrandgefahr.

Wie kommt man nun an die Cala Torta?

Natürlich ist die Durchfahrt weiterhin für Rettungswagen, Polizeiautos und Rathausangestellte erlaubt. Für Strandbesucher, die mit dem Auto kommen, ist es nun wohl das Beste, in Cala Mesquida zu parken und von dort aus die Küste entlang zu Fuß zu laufen. Bis zur Cala Torta ist das ein reichlicher Kilometer. Je 500 Meter mehr sind es bis zur Cala Mitjana und zur Cala Estreta.

Bereits im vergangenen Jahr machte die zuständige Gemeinde Artà die Zufahrt zur Cala Torta für den Autoverkehr dicht. Pläne dafür gab es schon seit 2017. Erstmals werden nun die Wege zur Cala Mitjana und Cala Estreta geschlossen. In den Sommermonaten waren die Parkplätze dort meist übervoll. Nun könnten die Buchten ruhiger in dieser Saison werden.