Viel Sonne, aber morgens knackig kalt: So wie der Januar zu Ende geht, so ähnlich startet Mallorca auch in den Februar. Am Montag (31.1.) gibt es noch mal Sonne satt, auch wenn sich ab dem Mittag die eine oder andere Wolke am Himmel zeigt. Die nächtlichen Temperaturen steigen leicht, ortsweise kann es aber weiterhin Frost geben. Allerdings hat der spanische Wetterdienst Aemet keine Warnung wegen Minustemperaturen ausgegeben. Recht mild bleibt es in der Gegend um Felanitx, hier sinken die Werte nicht unter 8 Grad. Tagsüber werden bis zu 17 Grad erreicht, in der Tramuntana immerhin bis zu 14 Grad. Der Wind weht nur schwach.

