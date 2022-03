Nach einem verregneten und windigen Wochenende kehrt auf Mallorca die Sonne zurück - zumindest ein bisschen: Am Montag (28.3.) ist es wieder auf der ganzen Insel meist heiter, und die Temperaturen steigen zumindest in Palma de Mallorca wieder auf bis zu knapp 20 Grad. Im Rest der Insel liegen die Höchstwerte zwischen 16 Grad (Lluc) und 18 Grad (Sa Pobla). Nachts werden Tiefstwerte zwischen 8 und 12 Grad registriert. Morgens ist örtlich Nebel möglich. Der Wind schwächt deutlich ab.

Montag dürfte denn auch der Tag mit dem besten Wetter der Woche sein. Am Dienstag gibt es zwar laut Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet einen Sonne-Wolken-Mix, aber es ist auch wieder Regen mit dabei, vor allem am Vormittag. Wer sein Auto auf der Straße parkt, muss sich wieder auf Sahara-Staub einstellen, der mit herunterkommt. Dazwischen lässt sich aber immer wieder die Sonne sehen. Die Höchst- und Tiefstwerte bleiben praktisch unverändert.

Am Mittwoch nimmt der Regen noch etwas zu, die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt auf über 80 Prozent, und auch der Sahara-Staub ist weiter dabei - es dürfte wettertechnisch der mieseste Tag der neuen Woche werden. Die Temperaturen gehen etwas zurück, erreicht werden tagsüber maximal Werte in Höhe von 18 Grad in Palma de Mallorca, 13 Grad in Lluc in der Tramuntana.

Während der Donnerstag wohl auch verregnet sein dürfte, ist zum Wochenausklang und zum Start in den Monat April etwas Besserung in Sicht, dann dürfte sich die Sonne wieder etwas häufiger auf Mallorca zeigen. Warnstufen waren keine ausgegeben. /ff