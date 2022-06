Die Nationalpolizei sucht nach vier Personen, die in den Tod eines 34-Jährigen vor einer Diskothek in Cala Major auf Mallorca verwickelt sind. Laut Polizeiquellen war der Mann, der dem Opfer gegen den Kopf trat, in Begleitung von einem weiteren Mann und zwei Frauen. Die vier flohen gemeinsam vom Tatort.

Opfer und Täter waren vermutlich aneinandergeraten Die Polizei vermutet, dass es sich bei den vier um zwei Paare handelt und dass das Opfer zuvor in der Diskothek mit ihnen aneinandergeraten war. Auch wenn nur einer das Opfer getreten hat, könnten sie durch die gemeinsame Flucht alle vier belangt werden. Zwei von ihnen konnte die Polizei bereits identifizieren, unter anderem den mutmaßlichen Täter. Der soll laut Informationen der Tageszeitung "Última Hora" über einen Anwalt bereits darüber verhandelt haben, sich unter gewissen Voraussetzungen zu stellen. Als allerdings der Tod des 34-Jährigen in den Medien bekannt wurde, soll der Mann den Kontakt zu seinem Anwalt abgebrochen haben. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 5.30 Uhr morgens am Eingang der Diskothek "Rockefeller" am Camí de Cala Major. Das Opfer saß offenbar auf einer Treppe vor der Tür des Clubs. Ein Mann näherte sich ihm und trat ihm offenbar ohne jede Provokation und ohne ein Wort zu sagen, mit voller Wucht gegen den Kopf auf Höhe des Halses, sodass der Mann bewusstlos wurde. Dann floh der Täter. 34-Jähriger erlitt nach dem Tritt einen Herzstillstand Als sie die Schwere des Angriffs erkannten, riefen mehrere Personen am Tatort einen Krankenwagen. Der 34-Jährige hatte einen Herzstillstand erlitten und musste vom Rettungsdienst wiederbelebt werden, sein Herz blieb ein zweites Mal stehen und er wurde noch einmal wiederbelebt. Er wurde im kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag verstarb.