Am Wochenende könnte es auf Mallorca den heißesten Tag des Jahres geben. Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert derzeit (Stand Mittwochnachmittag 10.8.) für den Sonntag (14.8.) 42 Grad. Der bisherige Rekord liegt bei 40,4 Grad, die am 25. Juli in Montuïri gemessen wurde. Auch wenn die Temperaturen in der neuen Woche wieder leicht sinken sollen, ist ein wirkliches Ende der Hitzewelle noch nicht in Sicht.

Himmelsspektakel

Aemet hat am Donnerstag (11.8.) für den Süden, Westen und die Inselmitte die Warnstufe Gelb ausgegeben, die von 12 bis 19 Uhr gilt. 37 Grad sind möglich, dazu gibt es viel Sonnenschein und einen leichten Ostwind. Das Meer ist mittlerweile so aufgeheizt, dass die Temperaturen an den meisten Stränden die 30-Grad-Marke knacken. Um 20.52 Uhr geht die Sonne unter. In der Nacht sollte sich ein dunkler Ort außerhalb der Städte zum Sterne gucken gesucht werden. Ab 23 Uhr sind die Perseiden, an die 100 Sternschnuppen pro Stunde, zu sehen. Das Spektakel fällt mit dem Vollmond zusammen, der wegen seiner Nähe zur Erde derzeit Supermond genannt wird. Bei Temperaturen von 20 bis 23 Grad in der Nacht wird es gewiss nicht kalt.

Um 6.57 Uhr geht die Sonne am Freitag auf. Wolken gibt es keine. Die Temperaturen erreichen 38 Grad, die Hitzewarnung besteht im Norden und der Inselmitte. Wie gewohnt, gilt Vorsicht im Umgang mit Feuer, da auf der ganzen Insel eine extreme Waldbrandgefahr besteht.

Wochenende wird heiß

Das Wochenende wird einfach nur heiß. Kurzfristig dürfte die Hitzewarnung Orange für die Inselmitte folgen. Schon am Samstag wird dort die 40-Grad-Marke geknackt. Sonntag werden die erwähnten 42 Grad erreicht. Wobei es an den Küsten deutlich kühler ist: 33 Grad am Samstag und 35 Grad am Sonntag.

Nach derzeitiger Prognose sinken die Höchsttemperaturen in der neuen Woche auf 38 Grad. Die Wolkendecke am Himmel verdichtet sich etwas und es könnte ein paar Regentropfen geben. /rp