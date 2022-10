Nach den Niederschlägen ist in Teilen von Mallorca langsam wieder Sonne in Sicht. Am Mittwochvormittag (12.10.) gilt noch Warnstufe Gelb auf der gesamten Insel. Die Regenfälle konzentrieren sich aber, wie so häufig in den vergangenen Wochen, auf den Nordosten, wie der Wetterdienst Aemet am Mittwochmorgen auf Twitter mitteilte.

En estos momentos llueve con cierta intensidad especialmente en el NE de Mallorca (Son Serra de Marina y Colònia de Sant Pere).



La última actualización de los modelos nos indican que las precipitaciones más significativas probablemente se den en el NE de Mallorca y en Menorca. pic.twitter.com/g0w2Z18FZF — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 12 de octubre de 2022

Hier regnete es am meisten in der Nacht

Der Nordosten war auch in der Nacht die Gegend mit den meisten Niederschlägen. In Colònia de Sant Pere fielen zwischen 20 Uhr und 8 Uhr morgens 64 Liter pro Quadratmeter, in Artà 39 Liter. Ebenso viel Regen kam im Inselnorden in der Gemeinde Muro herunter. In Manacor, das beim Gewitter vergangene Woche besonders betroffen war, waren es nur 11 Liter.

Precipitación (l/m2) de las últimas 12 horas en #IllesBalears (hasta las 8 h.l.)#Mallorca:

64 Colònia de Sant Pere

39 Muro

39 Artà

38 Pollença

34 Portocolom

28 Son Servera

13 Port de Pollença

11 Manacor

10 Far de Capdepera

10 Campos, Salines

9 Sa Pobla pic.twitter.com/vc6bZTPn8d — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 12 de octubre de 2022

Im Laufe des Nachmittags lösen sich die Wolkenfelder langsam auf. Hier und da, wie etwa in der Balearenhauptstadt Palma, kann es dann aber noch zu vereinzelten Schauern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 21 Grad im Nordosten sowie in der Inselmitte und 24 Grad in Andratx und Santa Ponça. In der Nacht geht das Thermometer auf bis zu 14 Grad herunter, wobei es in Llucmajor und Andratx 17 Grad werden könnten.

So wird das Wetter am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, wobei es vereinzelt zu Schauern kommen dürfte. Besonders betroffen ist erneut der Norden der Insel. In Pollença liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 80 Prozent, in den Gemeinden Capdepera und Artà bei 70 Prozent. Die maximalen Temperaturen liegen bei 26 Grad in Palma, Sóller und Llucmajor. In Sineu und Sa Pobla ist es mit höchstens 24 Grad ein wenig kühler.

Am Freitag dann dürften die Regenfälle erstmal wieder überstanden sein. Aemet kündigt für die gesamte Insel einen weitgehend wolkenfreien Himmel mit Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad in Sa Pobla an. Auch in der Nacht steigen die Werte wieder leicht an und erreichen die 18 Grad im Süden Mallorcas und 14 Grad in der Tramuntana. /pss