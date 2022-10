Auf Regen folgen Ratten und Fäkalien: Die Kanalisation versagt am Strand von Porto Cristo auf Mallorca

Die Kanalisation in Porto Cristo auf Mallorca sorgt auch nach den umstrittenen Umbauarbeiten für Probleme: Selbst wenn es nur leicht regnet wie am Dienstag (11.10.), schwappen Abwasser über die Meerespromenade. Nur wenige Meter vom Strand entfernt lagen am Morgen nach dem Regen Fäkalien, Toilettenpapier, Damenbinden und sterbende Ratten. Das verschmutzte Wasser bahnte sich seinen Weg bis zum Badebereich des Stadtstrands.

Dabei war das neue Abwassersystem ursprünglich dafür konzipiert worden, dass das Abwasser im Falle von starken Regenfällen nicht direkt ins Meer gelangt. Doch die Kanalisation ist nicht dazu in der Lage, auch nur geringe Mengen an Flüssigkeit aufzunehmen. Und so mussten am Mittwoch um acht Uhr morgens die Arbeiter der Stadtverwaltung den Strand säubern. Neue Bauarbeiten im Winter? Die Arbeiten an der Kanalisation waren von Anfang an umstritten: Als sie im November 2021 bereits verspätet begannen, waren sie noch nicht vom Rathaus Manacor abgenommen worden. Eigentlich sollten die Umbauarbeiten im Frühjahr abgeschlossen sein, doch im Juni beantragte das beauftragte Unternehmen eine dritte Verlängerung. Schließlich musste die Stadt eine weitere Firma beauftragen, die Arbeiten zu beenden. Jetzt befürchten Anwohner und Opposition, dass die Kanalisation im Winter erneut repariert werden muss und neue Bauarbeiten anstehen. Maria Antònia Sansó, Sprecherin vom PP, hatte "wegen des Unsinns und des Chaos, das mitten in der Touristensaison entstanden ist" bereits im Juli den Rücktritt der Stadtplanungsrätin gefordert. Die Sozialistin Núria Hinojosa ihrerseits hat in den letzten Wochen wiederholt, dass das Projekt vom Stadtrat nicht abgenommen wird, "bevor nicht sichergestellt ist, dass alles perfekt ist und gut funktioniert". Sie schließt neue Bauarbeiten nicht aus. "Wenn die Arbeiten wiederholt werden müssen, dann werden sie wiederholt", sagte Hinojosa.