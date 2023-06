439.000 Euro Bußgeld: Hotels und Lokale auf Mallorca werden für den Sauftourismus zur Kasse gebeten

Das Verbraucherministerium hat im vergangenen Jahr Bußgeldverfahren in Höhe von knapp 439.000 Euro gegen Hotels und Lokale eingeleitet, die sich nicht an die Benimmregeln im Kampf gegen den Sauftourismus halten. Das gab Verbraucherminister Félix Alonso am Samstag (17.6.) bekannt. Die meisten bestraften Etablissements befinden sich in der deutschen Urlauberhochburg Playa de Palma.

Bei einem sehr schweren Verstoß hat die Behörde ein Knöllchen in Höhe von 100.000 Euro einem Hotel verteilt, das seinen Gästen Zugang zu einem Zapfhahn ermöglichte, der alkoholische Getränke ausspuckte. Das Hotel hat Einspruch gegen die Strafe eingelegt. Angebote mit Alkohol, Werbung für alkoholische Getränke und fehlende Preisliste Wegen eines ähnlichen Vergehens bekam ein Hotel an der Playa de Palma ein 60.000 Euro-Bußgeld. Dieses Gästehaus entschied sich, die Strafe zu bezahlen. Die gleiche Strafe sollen zwei Tabak-Läden bezahlen, die eine Kombination aus Zigaretten und Alkohol im Doppelpack im Angebot hatten. Ebenfalls 60.000 Euro-Bußgeld bekam ein Café, das die Preise nicht vorschriftsmäßig ausgeschrieben hatte. 66.000 Euro Strafe soll eine Bar bezahlen, die auf der Straße für den Alkoholkonsum warb. /rp