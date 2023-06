Auf Mallorca wird es in den kommenden Tagen heiß und staubig. Der spanische Wetterdienst Aemet kündigt an, dass ein starker Wind auf 1.500 Metern Höhe heiße Luftmassen aus der Sahara mit sehr viel Wüstenstaub Richtung Balearen bläst. Durch den Sahara-Staub könnte die Sonne wie schon in den Vortagen leicht diesig wie hinter einer dünnen Wolkenschicht am Himmel erscheinen. Einige Menschen stellten Fotos von diesem Effekt in die Sozialen Medien.

Achtung aber: Das ändert weder etwas an der Hitze noch an der UV-Strahlung. Daher gilt gerade zur Mittagszeit die Empfehlung, drinnen oder im Schatten zu bleiben. Außerdem sollten Urlauber und Einheimische den ganzen Tag eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor tragen.

Am Dienstag gilt von 12 bis 19 Uhr im Norden, Nordosten sowie dem Inneren der Insel Warnstufe Gelb wegen Temperaturen von bis zu 37 Grad. Fast überall auf der Insel liegen die Höchsttemperaturen über 30 Grad. Einzige Ausnahme ist Andratx im Südwesten: Hier sagt Aemet nur bis zu 28 Grad an. Die hohen Temperaturen halten sich inselweit bis in den Abend, um 20 Uhr soll es in vielen Orten noch um die 30 Grad haben.

Wochenende soll sommerlich und sonnig werden

Schon die Nacht von Montag auf Dienstag war unangenehm heiß. In Palma, Colònia de Sant Pere, Sóller und Sa Pobla maß der Wetterdienst Tiefsttemperaturen von 24 Grad. In Sineu, Santa María, Banyalbufar, Llucmajor und Campos war es mit 23 Grad nicht viel besser. Auf der gesamten Insel sanken die Temperaturen nicht unter 20 Grad, weswegen es als inselweite Tropennacht bezeichnet werden kann. In der Nacht auf Mittwoch soll es erneut fast auf der gesamten Insel eine Tropennacht geben. Nur in Sóller und Porreres erwartet Aemet 19 Grad.

T mín (ºC) de hoy en #Baleares:#Mallorca

24 Palma, Portopí

24 Colònia de Sant Pere

24 Sóller, Puerto

24 Sa Pobla

23 Portocolom

23 Sineu

23 Aerop. Palma

23 Santa María

23 Banyalbufar

23 Binissalem

23 Llucmajor, Cap Blanc

23 Campos, Salines

23 Llucmajor

22 Escorca, Lluc pic.twitter.com/r71oU2Ivgz — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 20 de junio de 2023

Am Mittwoch geht es dann unverändert mit der heißen, staubigen Luft weiter. Von 12 bis 19 Uhr gilt im Inselinneren die Warnstufe Gelb wegen Temperaturen von bis zu 36 Grad. Auch ansonsten knackt die gesamte Insel die 30-Grad-Marke. Die Vorhersage für Donnerstag sieht genauso heiß aus. Erst in der Nacht auf Freitag kühlt es leicht ab, vielerorts soll es keine tropische Nacht geben. Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen dann mit 29 bis 33 Grad auch etwas niedriger als in den Vortagen. Das Wochenende soll ebenfalls sommerlich und sonnig werden.