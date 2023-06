Auf Mallorca bleibt es zum kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni heiß und staubig, es gilt Warnstufe Gelb wegen Hitze. Starker Wind in etwa 1.500 Meter Höhe bläst heiße Luftmassen aus der Sahara Richtung Balearen. Durch den Sahara-Staub könnte die Sonne wie schon in den Vortagen leicht diesig, wie hinter einer dünnen Wolkenschicht, am Himmel erscheinen. Einige Menschen stellten Fotos von diesem Effekt in die Sozialen Medien.