In den kommenden Tagen wird es heiß auf Mallorca. Also so richtig. Am Dienstag (11.7.) könnte die Insel den Hitzerekord knacken. Die gute Nachricht: Direkt danach stürzen die Temperaturen ein und es wird "normal" sommerlich.

Schon am Freitag hatte der spanische Wetterdienst Aemet für den Süden der Insel die Warnstufe Gelb ausgegeben. Diese gilt am Samstag von 13 bis 19 Uhr im Süden und der Inselmitte. Bis zu 37 Grad sind möglich. Im Norden Mallorcas bleibt es bei Werten knapp über der 30-Grad-Marke kühler. Wolken ziehen zwar erst am Abend auf, aber der Saharastaub, der in der Luft umherschwirrt, sorgt dafür, dass es diesig wird. Trotz der Regentropfen am Freitag besteht in manchen Gebieten extreme Waldbrandgefahr.

Die Wassertemperaturen liegen bei 27 Grad an den Stränden Mallorcas. Die Temperaturen nachts liegen zwischen 20 und 24 Grad, weswegen es die nächste Tropennacht gibt. Am Sonntag gilt derzeit nur in der Inselmitte die Hitzewarnstufe Gelb, 38 Grad sind möglich. Das kühlere Mittelmeer sorgt für vier bis fünf Grad niedrigere Temperaturen an den Küsten. Ansonsten wenige Änderungen: kaum Wolken, viel Sonne, weiter Saharastaub in der Luft.

Mögliche Warnstufe Rot auf Mallorca

Für den Montag hat Aemet bislang keine Warnstufen bekannt gegeben. Wahrscheinlich läuft es auf Orange hinaus. Denn dann werden es 40 Grad in der Inselmitte. Auch an den Küsten wird es mit teils 37 Grad deutlich heißer. Der Höhepunkt der Hitzewelle wird am Dienstag erreicht. Dann ist gar Warnstufe Rot möglich. Die gilt ab 42 Grad, Aemet geht derzeit von 44 Grad in der Inselmitte aus. Der Allzeit-Hitzerekord liegt bei 44,5 Grad und wurde im vergangenen August in Montuïri gemessen.

A las puertas de registrar un episodio de altas temperaturas, las predicciones hasta final de mes apuntan a que el #calor será el protagonista y las escasas precipitaciones. pic.twitter.com/MRKOJkcq8z — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 7 de julio de 2023

Der Temperatursturz am Mittwoch sorgt dafür, dass es in manchen Orten 12 Grad kühler wird. Die Höchstwerte liegen dann bei 34 Grad und pegeln sich auf diesem Niveau ein. Viel regnen soll es im Juli nicht mehr.