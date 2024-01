Ein deutscher Mallorca-Urlauber ist am Dienstag (30.1.) beim Radfahren auf der Insel gestorben. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet sind die Hintergründe noch ziemlich unklar. Ein Sprecher der Guardia Civil bestätigte gegenüber der MZ die Informationen.

Gegen 16.30 Uhr ging in der Rettungszentrale ein Notruf ein, dass ein Radfahrer gestürzt sei und nun bewusstlos auf der alten Landstraße von Sineu (Ma-3011) auf Höhe des Camí de Son Palou Vell liege.

Wiederbelebung erfolglos, Ärzte stellen den Tod des Deutschen fest

Die Ortspolizei, die Guardia Civil und ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Samu 061 eilten zum Unfallort. Die Wiederbelebungsversuche schlugen jedoch fehl und die Ärzte konnten nur noch den Tod des Deutschen zertifizieren.

Die Guardia Civil nahm die Ermittlungen auf und schließt vorerst einen Verkehrsunfall aus. Die Polizisten gehen davon aus, dass sich der Mann unwohl fühlte, was zu einem Kreislaufzusammenbruch führte. Sein Herkunftsort aus Deutschland ist derzeit nicht bekannt. Laut Samu 061 soll es sich um einen 70-Jährigen handeln. Die Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären.

Die Radtourismussaison auf Mallorca geht gerade los

In den vergangenen Wochen startete die Radtourismussaison auf Mallorca. Schon vor dem Jahreswechsel kommen die Profis für ein Trainingslager auf die Insel, das im Radrennen Challenge Mallorca gipfelt. Der fünfteilige Etappenwettkampf fand in der vergangenen Woche statt. Nun sind die Amateure und Hobby-Radler an der Reihe. Viele lassen sich an der Playa de Muro im Norden Mallorcas nieder. Den Höhepunkt der Radsaison stellt das Volksrennen Mallorca 312 Ende April dar. Die 8.000 Startplätze wurden binnen weniger Minuten verkauft. Ab Mai sind dann nur noch vereinzelte Radfahrer auf Mallorca unterwegs, da das Wetter langsam zu heiß auf der Insel wird.