Die spanische Nationalpolizei hat am vergangenen Dienstag (30.1.) auf Mallorca ein mutmaßliches Mitglied der peruanischen Terrororganisation Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) festgenommen. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung hervor. Die Festnahme sei in einem Dorf im Inselinneren erfolgt, so die Polizei, die keine weiteren Details nannte.

