Die Nationalpolizei hat am Dienstag (6.2.) auf Ibiza einen Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, an einem Überfall auf ein KLM-Flugzeug im Jahr 2005 am Amsterdamer Flughafen Schiphol beteiligt gewesen zu sein. Damals wurden Diamanten und Juwelen im Wert von 72 Millionen Euro gestohlen.