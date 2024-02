Auf einem Ryanair-Flug von Madrid nach Palma ist es am Sonntagnachmittag (18.2.) zu einem medizinischen Notfall gekommen. Ein Passagier fühlte sich plötzlich unwohl und musste in der Kabine von mitreisenden Ärzten betreut werden. Der Pilot beantragte eine vorgezogene Landung auf dem Flughafen von Mallorca. Über den Vorfall berichtete zuerst das Online-Portal mallorcadiario.com.

Wie ein Passagier den Journalisten berichtete, brach ein in Reihe 11 sitzender Mann etwa 45 Minuten nach dem Start zusammen und übergab sich mehrfach. Der Pilot fragte über das Bordsystem nach Ärzten im Flieger, drei Personen leisteten daraufhin Erste Hilfe.

Der Pilot alarmierte indes den Tower auf Mallorca und bat um Priorität für die Landung. Die um 13.15 in Madrid gestartete Maschine landete dann um 14.25 Uhr auf Mallorca. Am Boden wartete bereits eine Ambulanz, die den Mann in ein Krankenhaus brachte. Vermutet wird ein Zuckerschock.