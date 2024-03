Die rund 80.000 Muslime auf Mallorca und den Nachbarinseln beginnen am Montag (11.3.) den heiligen Fastenmonat Ramadan. Ursprünglich hatte die muslimische Gemeinde Spaniens den Beginn für Dienstag vorgesehen, entschied sich aber letztlich um und zog den Beginn, wie die meisten anderen Länder auch, um einen Tag vor.

Darauf verzichten die Gläubigen

Während des Ramadan müssen sich die Gläubigen vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung des Essens, Trinkens, Rauchens und des Geschlechtsverkehrs enthalten, und nur schwangere oder menstruierende Frauen, Kranke und Reisende sind davon ausgenommen. Der Überlieferung nach wird in diesem Monat der Offenbarung der ersten Verse des Korans durch Allah an Mohammed gedacht.

Ein vergleichsweise erträglicher Fastenmonat

Dass der Ramadan in diesem Jahr auf der Nordhalbkugel auf den Frühling fällt, wird von vielen Gläubigen begrüßt, da die Sonne im März nicht so früh auf- und so spät untergeht, was die Fastenzeiten angenehmer macht. Das Fasten im August sei wegen der Hitze und der untergehenden Sonne viel schwieriger zu bewerkstelligen. Der Ramadan endet am 10. April.