Für Kinder und Erwachsene: Die MZ-Tipps für das Puppentheater-Festival auf Mallorca

Beim Festival de Teatre de Teresetes, dem Puppentheater-Festival auf Mallorca, bespielen 20 Kompanien mehrere Tage lang die Insel – darunter sind auch vier internationale Produktionen, die Balearen-Premiere feiern.

Ans Eingemachte geht es bei „Tria Fata“ von La Pendue aus Frankreich (9.5., Teatre Principal, Palma, 20 Uhr): Die Puppenspielerin Estelle Charlier erzählt in dem preisgekrönten Stück in Kabarett-Manier mit Humor und Musik die Geschichte einer Frau, die kurz vor dem Tod ihr Leben Revue passieren lässt. „Das Stück hat hohes Identifikationspotenzial und spricht direkt die Emotionen an“, sagt Festivalleiterin Aina Gimeno. Universeller und zeitloser Stoff wie bei Shakespeare – aber nichts für kleine Kinder: Die Inszenierung mit wenig Text auf Französisch und katalanischen Übertiteln ist ab zwölf Jahren empfohlen.

"Filar" von Antonella d'Ascenzi. / Veranstalter

Für Zuschauer ab fünf Jahren eignet sich hingegen „Filar“ (11.5., Teatre Xesc Forteza, Palma, 17 Uhr) von Antonella d’Ascenzi. „Sie kommt aus der Welt des Tanzes und ist unbeschreiblich einfühlsam“, so Gimeno. Die Italienerin gehe etwa speziell auf Kinder mit Behinderung ein, passe ihr Erzähltempo je nach Bedarf an. Zudem habe sie keinerlei Starallüren und stelle ihre Kunst ganz in den Dienst der Geschichte, die sie als Fusion aus zeitgenössischem Tanz, Videomapping mit poetischen Bildern und von Indien inspiriertem Puppentheater auf die Bühne bringt. Thematisch entsprang das Stück der Pandemie: Es geht um die unsichtbaren Fäden, die uns mit Familie und Freunden verbinden – und das Netz, das wir daraus weben.

"Tria Fata" von der Kompanie La Pendue (Frankreich). / Veranstalter

Auch „El Arca de Neo“ (12.5., Teatre Mar i Terra, 10.45 Uhr, ab sechs Jahre) der belgischen Kompanie Théâtre d’Alambre wurzelt im Lockdown: „Didier Maes liebt es, Dinge zu sammeln und zu recyceln“, sagt Gimeno. Während Corona bastelte er aus Fundstücken Kreaturen, die nun die Protagonisten sind. Der Künstler selbst präsentiert als Neo-Darwin seine neu entdeckten mutierten Tierwesen, die Lösungen für aktuelle Umweltprobleme aufzeigen. Dazu zeigt Maes weitere Figuren in einer Ausstellung im selben Theater. Die geführten Besichtigungen sind laut Gimeno wie kleine Aufführungen gestaltet.

Didier Maes von der belgischen Kompanie Théatre d'Alambre. / Veranstalter

Auch Teile des eigenen Körpers lassen sich nutzen, um daraus Figuren zu erschaffen. Bei der Kompanie Coriolis aus Uruguay („Manual“, 11.5., Teatre Mar i Terra, 20 Uhr, ab neun Jahre) werden speziell die Hände dreier Bühnenkünstler zum kreativen Rohmaterial. Sie lassen in Verbindung mit weiteren Objekten besondere Geschichten ohne Text entstehen: kurze Szenen und Sketche mit hohem Unterhaltungswert.

„Manual“ verwandelt Hände unter anderem in Füße. / Veranstalter

Wenn es um ihre Favoriten unter den balearischen Produktionen geht, raunt die Festivalleiterin – die natürlich alle Stücke empfiehlt – hinter vorgehaltener Hand: „,Clik‘ von der menorquinischen Gruppe Trukitrek ist das Beste!“ Am 11.5. zeigt sie in einem halb offenen Zelt im Parc de Sa Feixina in Palma (21.30 Uhr) eine gesellschaftskritische, retro-futuristische Dystopie (ab 13 Jahren), bei der sich der Mensch durch Operationen immer weiter zu optimieren sucht. Ein gruseliges Kaninchen übernimmt hier die Funktion eines Mephisto. Doch laut Gimeno ist das Ende trotz aller Düsterkeit auch hoffnungsvoll.

Eine Szene aus "Clic" von der menorquinischen Gruppe Trukitrek. / Veranstalter