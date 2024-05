Drei Tage Kollaps in Notfallaufnahme der öffentlichen Krankenhäuser auf Mallorca

Die öffentlichen Krankenhäuser auf Mallorca hatten in den vergangenen Tagen mit einer Überfüllung der Notaufnahme zu kämpfen. So mussten zwischen Montag (6.5.) und Mittwoch mehr als hundert Patienten in den Krankenhäusern Son Espases und Son Llàtzer auf ein Krankenbett warten, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Betroffen waren demnach rund 70 Personen im Landeskrankenhaus Son Espases sowie weitere 40 im Krankenhaus Son Llàtzer in Palma. Die balearische Gesundheitsbehörde IB-Salut bestätigte die Überlastung, allerdings habe die Zahl der wartenden Patienten in Son Espases maximal 63 betragen.

Ansturm am Montag

Offenbar hatten zu Wochenbeginn, nach dem verlängerten Wochenende infolge des Feiertags am 1. Mai, besonders viele Patienten die Notaufnahmen aufgesucht. Die Rede ist von mehr als 900 Personen, die an dem Tag die Notfallaufnahme beider Krankenhäuser aufsuchten. Der Durchschnitt läge bei 400 Patienten in Son Espases, in Son Llàtzer deutlich darunter.

Es sei zwar normal, dass nach Wochenenden und Feiertagen mehr Patienten verzeichnet würden, aber der Anstieg falle gewöhnlich nicht so deutlich aus. Die Gesundheitsbehörde verweist zudem darauf, dass sich mit dem Beginn der Hauptsaison mehr Menschen auf Mallorca aufhielten - was sich ja auch auf den Inselstraßen zeige.

Entschärfung am Mittwoch

Erst am Mittwoch normalisierte sich die Situation allmählich wieder, zumal auch wieder mehr Patienten entlassen werden konnten. Wie das "Diario de Mallorca" am Mittwochnachmittag feststellte, warteten in der Notfallaufnahme von Son Espases nicht mehr als 40 Personen.

Im Krankenhaus Son Llàtzer unterdessen wurden zehn zusätzliche Betten in Betrieb genommen, um die Situation zu entschärfen. Dies gelang ebenfalls am Mittwoch.

Abonnieren, um zu lesen