Superstar Ricky Martin kommt im Sommer für ein Konzert nach Mallorca

Superstar Ricky Martin kommt im Sommer nach Mallorca. Der aus Puerto Rico stammende Sänger tritt am 18. Juli auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret in Palma auf. Die Show auf der Insel ist das Abschlusskonzert einer Spanientour, die ihn ab dem 3. Juli durch insgesamt 13 Städte führt. Die Veranstalter versprechen für die eher nüchtern betitelte "Ricky Martin Live 2024"-Tournee spektakuläre Konzerte mit vielen Tänzern und zahlreichen Showelementen. Die Tickets kosten zwischen 63 und 300 Euro.

Das bislang letzte Konzert in Palma

Zuletzt trat der 52-Jährige im Frühjahr 2017 auf Mallorca auf. Damals spielte er ein Konzert in der Palma Arena, das beim Publikum für Begeisterung sorgte. Die MZ schrieb damals: "Gelegentliche Griffe ans Gemächt, romantisch-schelmische Augenaufschläge und ein Auftritt in einem Rock ließen so manch ein Frauenherz spürbar höher schlagen. Die auch zahlreich anwesenden Männer wurden mit dem Song "Así es María" mit besonderer Hingabe bedient: Die Tänzerin bewegte sich dermaßen gelenkig-wolllüstig über die Bühne, dass manch einem die Augen übergingen."

Für Aufsehen sorgte nach der Show auch, als der Sänger ein Foto, auf dem er selbst und seine beiden Söhne Matteo und Valentino zu sehen waren, auf Instagram postete. Um welchen Strand es sich auf dem Bild handelt, teilte er damals nicht mit. Fans spekulierten, dass es wegen des grobkörnigen Sandes die entlegene Cala Tuent westlich der Schlucht von Sa Calobra sein könnte.

Karrierebeginn mit 13 Jahren

Ricky Martin begann seine Karriere Anfang der 80er-Jahre mit 13 Jahren als Mitglied der Boyband Menudo. Nach fünf Jahren verließ er die Gruppe und startete seine Solokarriere von Mexiko aus. Mit seinem dritten Soloalbum "A medio vivir" und vor allem mit der Single "Maria" begann sein Erfolg über die Grenzen Lateinamerikas hinaus. Seinen Status als Star verfestigte er drei Jahre später mit dem Album "Vuelve", auf dem unter anderen der damalige WM-Song "La copa de la vida" zu hören war.

1999 veröffnetlichte er sein erstes Album auf Englisch, auf dem auch sein Superhit "Living la vida loca" vertreten war. In jenem Jahr war er bei der ersten "Wetten, dass ?!"-Mallorca-Sendung mit dabei und saß mit Sopranistin Montserrat Caballé, Schauspielerin Sophia Loren, Spice-Girl Gerri Halliwell, Model Tyra Banks, den Backstreet Boys auf dem Wettsofa.