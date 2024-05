Sozialisten gewinnen Wahlen in Katalonien - Separatisten verlieren ihre Mehrheit

Die separatistischen Parteien haben am Sonntag (12.5.) bei der vorgezogenen Parlamentswahl in der spanischen Region Katalonien ihre Parlamentsmehrheit eingebüßt. Nach Auszählung von rund 99 Prozent der Stimmen kamen die Parteien nur auf 59 der 135 Parlamentssitze. Großer Gewinner der Wahl am Sonntag war die sozialistische Partei, die neun Sitze hinzugewinnen konnte und mit Abstand stärkste Kraft wurde.

Die Sozialisten mit ihrem Spitzenkandidaten Salvador Illa konnten sich von 33 Sitzen auf 42 verbessern. Der separatistische frühere Regierungschef Carles Puigdemont kam mit seiner Partei Junts auf 35 Sitze, zwei mehr als bei der vorangegangenen Wahl 2021. Der bisherige ebenfalls separatistische Regierungschef Pere Aragonès mit seiner linken Partei ERC sackte von 33 Sitzen auf nur noch 20 ab.

Spaniens größte Oppositionspartei, die konservative PP, die traditionell in Katalonien einen schweren Stand hat, verbesserte sich erheblich um elf Sitze auf nun 15. Die rechtspopulistische Vox hielt ihr Ergebnis mit elf Sitzen. Das linksalternative Bündnis Comuns-Sumar, das in Madrid mit den Sozialisten zusammen regiert, kam auf sechs Sitze (minus 2), die linke separatistische CUP sackte auf vier Sitze ab (minus 5) und die neue, äußerst rechte separatistische Aliança Catalana schickt zwei Abgeordnete ins Parlament in Barcelona.