Leserfragen: Wie weit sind die Bauarbeiten an der Playa de Palma gediehen?

Wie sieht es mit der Baustelle an der Playa de Palma derzeit aus? Wir wollen das Hotel HM Golden Playa buchen, sind uns aber unsicher, ob mit Baulärm zu rechnen ist. (Andreas D., per Telefon)

Nach Auskunft der Sprecherin der Hoteliers an der Playa de Palma hat sich in den vergangenen Wochen nichts an der Baustelle verändert. Sie befindet sich also immer noch auf Höhe des Aquariums. Die Hoteliers wollten eigentlich darauf hinwirken, dass die Arbeiten ab dem 30. April ruhen und erst nach der Saison wieder aufgenommen werden. Das scheint allerdings vorerst nicht gelungen zu sein.

Mit Knieprothese durch die Sicherheitskontrolle

Moin aus Schleswig-Holstein. Ich habe vor Kurzem ein künstliches Kniegelenk bekommen. Was muss ich jetzt bei der Sicherheitskontrolle auf Mallorca beachten? (Rüdiger Z., per E-Mail)

Eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena in Palma empfiehlt Ihnen, direkt bei Ihrer Fluggesellschaft nachzufragen, ob Sie in diesem Fall etwas zu beachten haben. Sie könnten im Zweifelsfall auch beim Passieren der Sicherheitskontrolle der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter Bescheid geben, indem Sie sagen: „Tengo una prótesis de rodilla.“

So sieht es in manchen Ecken der Gemeinde Sóller derzeit aus, weil Container entfernt wurden. / Per W.

Müllstreik in Sóller

Offenbar ist ein Konflikt zwischen der Gemeinde Sóller und dem privaten Müllentsorger für Papier, Glas und Plastik ausgebrochen. Die drei Müllcontainer in Bens d’Avall wurden ohne Information entfernt, und der Müll bleibt jetzt einfach auf der Straße liegen. Viele Jahre mühsame Mülltrennung ist mit einem Schlag zunichtegemacht. Können Sie uns weiterhelfen? Offenbar wurden die Container für Papier, Glas und Plastik auch in Port de Sóller entfernt. (Per W., per E-Mail)

Das Rathaus von Sóller bestätigte mir, dass es tatsächlich eine Art Machtkampf zwischen der Gemeinde und dem Müllentsorger gibt. Dieser will den Vertrag neu verhandeln und versucht laut Aussage aus dem Rathaus, die Gemeinde unter Druck zu setzen, indem er Container entfernt. Bewohnerinnen und Bewohnern der betroffenen Gebiete wird empfohlen, ihren Müll zur Sporthalle Son Angelats in Sóller zu bringen. Dort stünden genügend Container bereit, so die Auskunft aus dem Rathaus.

