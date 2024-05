Schlag gegen Buggy-Tourismus auf Mallorca: Manacor sagt den Fahrzeugen den Kampf an

Die Gemeinde Manacor macht mobil gegen Buggies: Innerhalb von drei Tagen hat die Ortspolizei drei Gruppen der lärmenden Fahrzeuge abgefangen, die entgegen den Vorschriften auf Feldwegen unterwegs waren. Insgesamt handelte es sich um etwa zwanzig Buggies und andere Gefährte. Die Sanktionsregelung sieht vor, dass geringfügige Verstöße mit einer Geldstrafe von 100 Euro, schwere Verstöße mit einer Geldstrafe von 200 Euro und sehr schwere Verstöße mit einer Geldstrafe von 500 Euro geahndet werden.

Der erste Polizeieinsatz fand am Montag, den 13.5., um die Mittagszeit in Son Macià statt, wo ein Konvoi eines in Cala Mandia ansässigen Fahrzeugverleihers angehalten wurde. Die Ortspolizei von Manacor stoppte neun Buggies und zwei Suzuki Vitaras mit Kunden des Unternehmens sowie zwei weitere Suzuki Vitaras mit zwei Mitarbeitern. Der Anbieter bestätigte, dass die Fahrzeuge Cala Mandia in Richtung der Straße nach Son Fortesa verlassen hatten, von wo aus sie nach Son Macià weiterfuhren und über Es Fangar in Richtung Felanitx unterwegs waren.

Fahrzeug vorausgeschickt, um vor Polizei zu warnen

Die Polizei konnte nachweisen, dass das Unternehmen einen Ausflug auf unbefestigten Straßen organisierte - mit Buggies, die dazu ungeeignete Reifen haben und die Wege beschädigen. In den Augen der Ortspolizei sind die Fahrer, allesamt Urlauber, für eine schwere Straftat verantwortlich. Der Anbieter, der die Fahrt organisierte, hat sich hingegen eines sehr schweren Vergehens schuldig gemacht.

Bei einem zweiten Einsatz am Dienstag (14.5.) fingen die Beamten auf dem Weg von Es Fangar einen Geländewagen eines Unternehmens ab, das touristische Ausflüge mit Buggies organisiert. Die Beamten kamen zu dem Schluss, dass es sich um ein Fahrzeug handelte, das vorausgeschickt wurde, um vor möglicher Polizeipräzenz zu warnen, damit die Gruppe gegebenenfalls die Route ändern kann.

Immer wieder Beschwerden über Lärm und Staub

Am Donnerstag (16.5.), stoppte die Ortspolizei drei weitere Fahrzeuge, zwei Buggies und einen Geländewagen eines Unternehmens, das Ausflüge in der Gemeinde Sant Llorenç anbietet. Der Einsatz fand in der Gegend von Sa Gruta Nova statt, auf einem unbefestigten Weg zwischen Porto Cristo und S'Illot.

Die Beamten hatten schon seit einiger Zeit an einem Schlag gegen den Buggy-Tourismus gearbeitet, nachdem es immer wieder Beschwerden über Lärm, Staub und die Verschlechterung der öffentlichen Wege sowie über Verstöße gegen die Gemeindeordnung gegeben hatte. Mehrere Anwohner von Son Macià hatten die Ortspolizei von Manacor darauf aufmerksam gemacht, dass diese Fahrzeuge morgens und nachmittags unterwegs seien- in der Hochsaison bis zu zweimal in jedem dieser Zeitfenster. /bro