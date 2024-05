Urlauberinnen am Flughafen von Palma bestohlen: Mitarbeiter einer Mietwagenfirma auf Mallorca verhaftet

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben einen Angestellten eines Mietwagen-Anbieters festgenommen. Der mutmaßliche Dieb soll am Flughafen einigen Urlauberinnen, die gerade auf der Insel angekommen waren und ein Auto mieten wollten, Geld und andere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro entwendet haben.

Die jungen Frauen erstatteten Anzeige bei der Polizeistation Son Sant Joan. Den Ermittlern gelang es, den mutmaßlichen Täter zu identifizieren und zu verhaften. Daraufhin gaben die Beamten den Touristinnen die gestohlenen Wertsachen zurück.

Achtzehn Festnahmen am Flughafen im Monat April

Im Laufe des Monats April hatte die Nationalpolizei am Flughafen von Palma ingesamt achtzehn Personen wegen verschiedener Delikte festgenommen: fünf von ihnen wegen Urkundenfälschung, zehn wegen bestehender Haftbefehle, zwei wegen Diebstählen im öffentlichen Bereich des Flughafens und eine wegen geschlechtsspezifischer Gewalt. Bei letzterem handelte es sich um einen norwegischen Touristen, der seine Partnerin angegriffen haben soll, als die beiden gerade im Begriff waren, die Insel zu verlassen.

Die Nationalpolizei weist in diesem Zuge ausdrücklich darauf hin, dass am Flughafen Vorsicht geboten ist: Insbesondere in Bereichen, in denen viele Menschen unterwegs sind, sollte man gut auf seine Wertsachen aufpassen. Gleiches gelte beim Einsteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel oder beim Abholen eines Fahrzeugs. /bro