Die spanische Vize-Ministerpräsidentin Nadia Calviño hat sich am Dienstag (10.5.) geweigert, ein Foto mit den Organisatoren des ersten Forums für Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwaltung "Madrid Leaders Forum" zu machen. Sie wäre auf dem Bild die einzige Frau gewesen.

Als das offizielle Foto gemacht werden sollte, teilte die Vizepräsidentin dem Präsidenten des Madrider Arbeitgeberverbands CEIM, Miguel Garrido, mit, dass sie nicht an der Aufnahme teilnehmen werde. Das berichtet die spanische Nachrichtenagentur Efe.

Spanische Wirtschaftsministerin will nicht mehr als einzige Frau auf Debatten gehen

Calviño, die in ihrer Position als Wirtschaftsministerin an vielen männerdominierten Veranstaltungen teilnimmt, löst damit ein Versprechen aus dem Februar ein. Damals warnte sie, dass sie nie wieder ein Foto machen werde, auf dem sie die einzige Frau sei und auch nicht mehr an Debatten teilnehmen werde, bei denen keine anderen Frauen eingeladen seien. "Wir können es nicht länger als normal ansehen, dass 50 Prozent der Bevölkerung bei solchen Events nicht anwesend sind", sagte sie. /mwp