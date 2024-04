"Ich schwöre, ich weiß es nicht" - Mallorca-Politiker Jaume Porsell betont seine Unschuld im Landhotel-Skandal

Im Skandal um sein illegales Landhotel "Sa Vinya" auf Mallorca, in den nun auch Ministerpräsidentin Marga Prohens verwickelt ist, weil sie zur Eröffnungsparty kam, hat sich der Betreiber Jaume Porsell einem Interview mit MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" gestellt. Der Generaldirektor für Transparenz der Balearen-Regierung räumt ein, dass das Projekt seit "fünf Jahren" im Genehmigungsverfahren ist, um es in ein agroturismo umzuwandeln - und betont seine Unschuld.

Warum konnten bis Freitagmorgen auf der Website Ihres Landhotels noch Reservierungen vorgenommen werden?

Weil die Website so eingerichtet war. Wir haben sie so gestaltet, in der Annahme, dass wir bereits alle Genehmigungen haben würden, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt in böser Absicht gehandelt. Ich weiß genau, was es bedeutet. Ich bin seit fünf Jahren hinter dem Projekt her. Fünf Jahre, wohlgemerkt! Es gehört nicht mir, sondern der Familie, die in ein altes Landgut investiert hat. Ich bin es nicht. Ich bin nicht der Verwalter. Es ist die Familie. Sie können jederzeit kommen, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Sie können überprüfen, dass der Betrieb noch nicht angelaufen ist. Leider, dabei befinden wir uns in der Hochsaison und die Investition muss natürlich amortisiert werden. Als ich im Oktober die Party gefeiert habe, dachte ich, dass im April, etwa sechs Monate später, nachdem alle Unterlagen eingereicht worden waren - ich weiß nicht mehr genau, ob im September, Juni oder August -, alles erledigt sein würde. Ich habe die touristischen Lizenzen, ich habe sie bezahlt, ich habe alles, und es fehlt mir nur noch die Betriebsgenehmigung. Deshalb ist es noch nicht geöffnet. Es ist ein Familienunternehmen, nicht meins."

Wenn Sie davon reden, dass die Genehmigungen für Sa Vinya eingeholt werden müssen, reden Sie in erster Person Singular.

Ich kann kein Verwalter sein, aber ich kann eine Gesellschaft haben. Eine Sache ist es, Teilhaber einer Gesellschaft zu sein, und eine andere, Verwalter zu sein. Was ich aufgrund des Unvereinbarkeitsgesetzes nicht sein kann, ist Verwalter. Aber klar, was mache ich, wenn ich aus der Regierung ausscheide? Soll ich mich an den Passeig del Born setzen und um Essen betteln oder was? Ich hatte oder habe... Ich bin Gesellschafter anderer Unternehmen, aber ich bin nicht der Verwalter, denn das verbietet mir das Gesetz.

Warum haben Sie am 27. Oktober eine Eröffnungsfeier für das Landhotel veranstaltet, wenn es sich noch im Genehmigungsverfahren befindet und weiterhin ein Wohnhaus ohne touristische Nutzung ist?

Heißt das, dass ich in meinem Haus keine Leute einladen kann? Kann ich keine Party in meinem Haus feiern? Ich weiß nicht, ob Sie das tun oder nicht, aber ich mache Partys in meinem Haus.

War es also nicht die Eröffnung von Sa Vinya?

Nein. Ich verstehe, dass Sie mit einer Eröffnung verbinden, dass der Betrieb normalerweise ab dem nächsten Tag beginnen wird. Ich habe andere Geschäfte. Dort habe ich eine Eröffnung gemacht und am nächsten Tag den Betrieb aufgenommen. Aber dort nicht, es gab zu keinem Zeitpunkt Aktivitäten. Und es wird sie auch nicht geben, bis ich die Genehmigungen habe. Ich habe eine Website veröffentlicht, auf der Informationen und Reservierungen möglich waren, wie Sie erwähnt haben... Aber man konnte natürlich nicht bezahlen. An diesem Ort war noch nie jemand. Noch nie hat jemand dort geschlafen. Auch ich nicht. Daher ist der Betrieb zu keinem Zeitpunkt angelaufen und wird es auch nicht, bis ich die Papiere habe. Das versteht sich von selbst. Ich bin alt genug und habe genug Erfahrung. Aber wie Sie wissen, ist dies nicht wie die Eröffnung einer Bar. Man öffnet und am nächsten Tag hat man Kunden. Dazu muss man Werbung machen, und wenn man das nicht tut, hat man keine Kunden. Und ich habe das auf keiner Plattform getan, sondern einfach über die Website, um zu informieren. Mehr nicht.

Bis heute Morgen (Freitag) konnten sogar auf Booking.com Reservierungen vorgenommen werden, sogar mit Kreditkartendaten.

Nein, nein, nein, das weiß ich nicht. Um auf Booking aufzutauchen, braucht man einen Vertrag. Ich habe keinen Vertrag mit Booking. Keinen. Warum ist es dann veröffentlicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Offensichtlich muss ich einen Vertrag abschließen, denn Booking muss seine Provision kassieren, oder nicht?

Wissen Sie nicht, warum das Landhotel auf Booking erscheint?

Ich weiß es nicht. Ich schwöre Ihnen, ich weiß es nicht. Die Gesellschaft hat keinen unterschriebenen Vertrag. Ich bin ja auch nicht der Verwalter, um das klarzustellen. Das Wichtigste in dieser Sache ist, dass ich die Aktivität nicht ausgeübt habe. Es war noch nie jemand da. Es ist kein illegaler agroturismo. Nein. Es ist ein Landhotel, das sich im Genehmigungsverfahren befindet, um eine Aktivität ausüben zu können. Ich habe alle Unterlagen beim Rathaus, beim Inselrat, bei der balearischen Umweltkommission und im Umweltministerium eingereicht. Ich habe alles eingereicht. Das ist allerdings nicht neu, sondern schon vor neun oder zehn Monaten. Ich habe die Bauabnahme vom Rathaus, ich habe die DRIAT (Absichtserklärung über den Beginn der Tätigkeit) eingereicht, ich habe die Mitteilung über die Beantragung der Aktivitäten beim Rathaus eingereicht, ich habe den Bericht dem Landwirtschaftsministerium vorgelegt, ich habe die bevorzugte landwirtschaftliche Tätigkeit gemeldet... Ich habe die Website zur Information veröffentlicht. Darf man das nicht? Ich dachte, es sei möglich. Aber es gibt keinen Betrieb.

Aber es konnten Reservierungen vorgenommen werden.

Sie sagen, es konnten Reservierungen vorgenommen werden, aber sie konnten nicht bezahlt werden. Könnte man außerdem nicht eine Reservierung für nächstes Jahr, Juli 2025, vornehmen, wenn man das möchte?

Ich habe für den kommenden Montag reserviert.

Aber Sie müssten hingegangen sein, und wenn es geschlossen ist, wie können Sie hingehen? Eine Sache ist der Betrieb und eine andere die Reservierung. Ich sage Ihnen noch einmal, dass man nicht bezahlen konnte. Wir haben es nicht akzeptiert. Ich betone, dass es weder Aktivitäten gab noch gibt noch geben wird, bis ich die Lizenzen habe.

Wer ist der Verwalter des Landhotels?

Ich sehe keinen Grund, die Namen Dritter zu nennen.