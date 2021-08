Aufgepasst, denn in diese Situation werden Sie ziemlich oft geraten, sobald Sie sich mit spanischsprachigen Insulanern angefreundet haben: Grüße ausrichten. Also angenommen, Sie treffen nach längerer Zeit einen mallorquinischen Bekannten. Zunächst begrüßen Sie sich zum Beispiel so: Hola, ¿cuánto tiempo? Das ¿cuánto tiempo? ziehen Sie am besten etwas übertrieben in die Länge. Es heißt wörtlich übersetzt eigentlich nur „wie viel Zeit?“ oder „wie lange?“. Gemeint ist „Wie lange ist es her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben?“ Auf Deutsch würden wir wohl eher sagen: „Mann, wir haben uns ja ewig nicht gesehen!“

Begrüßen

Nun haben Sie etwas Zeit, auf unterschiedliche Weise und gern auch mehrmals nach dem Befinden zu fragen. Dafür eignen sich die Floskeln: ¿Qué tal? (Wie ist es so?), ¿Cómo estás? (Wie geht’s?), ¿Cómo te va? (Wie geht es dir?), ¿Cómo te va la vida? (Wie läuft dein Leben?), ¿Todo bien? (Alles gut?). Selbstverständlich brauchen Sie auch ein paar Redewendungen als mögliche Antworten: Muy bien (sehr gut), No me puedo quejar (Ich kann nicht klagen), de maravilla (wunderbar) … Bedenken Sie: Das ¿wie geht’s? ist eher eine Begrüßung. Wer darauf ausführlich mit seinen Problemen im Job oder in der Ehe antwortet, verstößt gegen das Protokoll. Selbstverständlich dürfen Sie andeuten, dass nicht alles in Butter ist: ahí vamos ließe sich vielleicht mit „so lala“ übersetzen. Will Ihr Gegenüber nun wirklich wissen, wie es Ihnen geht, kann es ja nachhaken.

Grüße bestellen

Angenommen Sie haben nun eine Zeit lang auf der Straße Nettigkeiten ausgetauscht und wollen das Gespräch ebenso höflich beenden. Spätestens jetzt benötigen Sie die eingangs angekündigte hohe Kunst des Grüßebestellens auf Spanisch. Vergessen Sie dabei bloß nicht die Floskel de mi parte (von mir) beziehungsweise de nuestra parte (von uns)! Im Spanischen reicht es nicht aus, zu sagen Saludos a tu hermana. Für Spanier fehlt hier die Herkunft der Grüße. Vollständig heißt es also: Saludos a tu hermana de mi parte. (Grüße an deine Schwester von mir.) Noch geläufiger klingt: Dale recuerdos / saludos de mi parte. (Bestell ihr / ihm viele Grüße von mir.) Alternativ können Sie auch sagen: ¡Salúdame a tu hermana, por favor! (Grüß mit bitte deine Schwester!)

War zuvor von der besagten Person die Rede, können wir auch abkürzen, wobei aber Numerus und Genus einzuhalten sind. Bei der hermana (Einzahl, weiblich) hieße es korrekt: ¡Salúdamela! (Grüß sie mir!). War hingegen von „den Eltern“ (los padres = Mehrzahl, männlich) die Rede, lautet die Aufforderung entsprechend ¡Salúdamelos!.