In jedem Sprachkurs gehört das Reservieren eines Tisches (reservar una mesa) und das Auswählen des Gerichts im Restaurant (elegir un plato en el restaurante) zu den ersten Lektionen. Aber wer als Deutscher auf Mallorca lebt, braucht das Vokabular mindestens genauso häufig, um sich mit den spanischsprachigen Freunden über Restaurant-Empfehlungen auszutauschen. Und hier schweigen sich die üblichen Sprachkurse aus. Wir füllen diese Lücke.

¿Podéis recomendarnos un buen restaurante en Palma? Viene un amigo mío con su mujer y nos gustaría ir a cenar bien. (Könnt ihr uns ein Restaurant in Palma empfehlen? Ein Freund von mir kommt mit seiner Frau und wir würden gerne nett Abendessen gehen.) Wenn man statt Abendessen (la cena) an ein Mittagessen (la comida de medio día) gedacht hat, müsste man den Satz ändern in ... y nos gustaría ir a comer bien, denn das Verb comer bedeutet – ohne Zusatz gebraucht – für die Spanier automatisch, dass es sich um das Mittagessen handelt.

Die Antwort wird stets mit depende de lo que queréis comer/cenar (das hängt davon ab, was Ihr essen/zu Abend essen wollt) eingeleitet. Und manchmal braucht es noch den Zusatz y de lo que estáis dispuestos a gastar, claro (und von dem, was ihr bereit seid auszugeben natürlich). Conozco un restaurante con buen pescado y en primera línea del mar pero es carito y se tiene que reservar sí o sí. (Ich kenne ein Restaurant mit gutem Fisch direkt am Meer, aber es ist eher teuer und man muss auf jeden Fall reservieren.) Luego, el otro día, me recomendaron un restaurante en el centro. (Und dann haben sie mir neulich ein Restaurant im Zentrum empfohlen.) Por lo que me comentaron, no es muy vistoso, pero sirven buena carne a buen precio. (Von dem, was sie mir gesagt haben, macht es auf den ersten Blick nicht so viel her, aber sie servieren gutes Fleisch zu einem guten Preis.)

Wollen Sie typisch mallorquinische Gerichte essen, fragen Sie nach comida típica mallorquina oder zumindest nach cocina mediterránea. Und wenn Sie eigentlich eine Paella essen wollen - Spanier essen die übrigens nur mittags, nie abends -, Ihnen das Wort aber zu klischeehaft wirkt, fragen Sie nach einem restaurante que sirva un buen arroz (einem Restaurant, das gute Reisgerichte serviert).