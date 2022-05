Wann ist die richtige Zeit, um gefahrlos den Torrent de Pareis abzusteigen?

(Gudrun T., per E-Mail)

Mallorquiner, die ohne Neopren-Anzüge unterwegs sind, raten in den Monaten ohne „r“ dort abzusteigen, also nur von Mai bis August. Doch auch in diesen Monaten kann es zu Niederschlägen kommen, es sollte also immer auch die Wettervorhersage berücksichtigt werden. Außerdem sind Wanderstiefel, Sonnenschutz, reichlich Trinkwasser und Proviant unverzichtbar. Und bedenken Sie, der Torrent ist keine Wander-, sondern eine Klettertour!

Kiefernsterben im Garten

Ich habe Ihre Antwort zu dem Kiefernsterben gelesen. Auch in meinem Garten sind Bäume vertrocknet. Was ist die Ursache?

(Martin F., per E-Mail)

Die Aleppo-Kiefern leiden unter der Trockenheit auf der Insel. Doch das ist nicht alles. Es gibt mehrere Schädlinge, die sich auf das Nadelgehölz des Mittelmeerraums spezialisiert haben. Der bekannteste von ihnen ist der Prozessionsspinner, dessen Raupen sich an den jungen Trieben satt fressen. Weitere Kiefernschädlinge und wie sie der Servicio de Sanidad Forestal bekämpft, finden Sie hier: bit.ly/Schädlinge

Wie funktioniert Bizum?

Kürzlich wurde ich gefragt, ob mir Geld über „Bizum“ überwiesen werden kann. Wie geht das?

(Elisabeth Sch., per E-Mail)

Bizum ist ein System für schnelle Überweisungen von Beträgen zwischen 0,50 und 500 Euro über das Handy auf Ihr Bankkonto. Wenn Sie sich bei Ihrer mobilen Bank-App unter „Bizum“ registrieren, kann der Betrag sofort auf Ihr Bankkonto erfolgen.