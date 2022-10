Gerade für Neuankömmlinge oder Menschen, die Anschluss suchen, gibt es kaum eine bessere Beschäftigung, als einem Chor beizutreten. Beim Trällern und Harmonien finden entsteht ein besonderes Gemeinschaftsgefühl. Im Herbst beginnt in vielen Chören ein neues Programm. Wir stellen die wichtigsten Gesangsgruppen vor.

UIB-Chöre: Für jeden was dabei

Nicht nur für Studenten sind die Chöre für verschiedene Altersklassen und musikalische Vorkenntnisse der Balearen-Universität (UIB). Der Hauptchor ist der Coral Universitat de les Illes Balears mit Erwachsenen. Der Chor hat ein hohes Niveau und ein weites Repertoire von Klassik bis Moderne. Wer hier mitmachen will, sollte Noten lesen können und musikalische Vorkenntnisse haben.

Für Anfänger bietet die Universität den Orfeó an. Weitere Chöre der Universität sind nach Altersklassen sortiert. Es gibt einen Kinderchor, einen Jugendchor, einen Elternchor und einen Seniorenchor. Außerdem haben die Chorleiter selbst eine eigene Gesangsgruppe. Zuletzt gibt es noch den Cor de Dones, bei dem junge Frauen zusammen singen.

Sämtliche Universitätschöre suchen im Oktober noch nach neuen Sängerinnen und Sängern. Wer teilnehmen möchte, kann bei Raquel Torres unter der Telefonnummer 971–17 24 37 (9 bis 14 Uhr) oder der E-Mail raquel.torres@uib.es einen Termin zum Vorsingen ausmachen. Die Kursgebühr für das gesamte Jahr beträgt 80 Euro.

Capella Mallorquina: Aus Tradition hochkarätig

Die Capella Mallorquina ist der Nachfolge-Chor der Capella Clásica, die 1926 von dem Komponisten Joan Maria Thomàs gegründet wurde. Erst auf Kirchenmusik spezialisiert, hat sich das Repertoire inzwischen auf alle möglichen Stücke klassischer Musik ausgeweitet.

Der Chor gilt als einer der besten der Insel und macht auch gerne mal Konzertreisen. Wer mitmachen will, kann bei Montse Isern unter der Telefonnummer 630–90 90 53 oder der E-Mail info@capellamallorquina.com einen Termin zum Vorsingen ausmachen. Die Proben sind dienstags und donnerstags 19 bis 21 Uhr, Gebühren gibt es nicht.

Cantant amb Cor: Singen mit deutschen Residenten

Vor zwanzig Jahren gab es noch mehrere große Chöre mit deutschen Mitgliedern, inzwischen ist nur noch einer aktiv. Bei Cantant amb Cor, übersetzt „Singen mit Herz“ werden bis heute wöchentlich größtenteils deutsche Lieder gesungen. Der Chor, der sich in Felanitx trifft, freut sich über neue Mitglieder.

Es geht dabei neben dem Singen auch um Kontakte und Gemeinschaft, normalerweise gehen die Mitglieder nach der Probe zusammen essen. Wer mitmachen will, kann sich bei Krista Bekker unter der Telefonnummer 971- 82 75 85 melden. Proben sind donnerstags um 11 Uhr in der Fundació Felanitx per a la Música i les Arts Escèniques (Carrer Rector Planes, 38) . Mitglieder zahlen 25 Euro im Jahr für Materialkosten.

Chöre am Teatre Principal: Fast professionell

Die Choristen am Teatre Principal zahlen keine Gebühren, sondern werden für ihr Engagement bezahlt. Allerdings arbeiten sie dafür auch hart. Vor Opern stehen einen Monat lang sechs Tage die Woche Proben an, die um 20 Uhr starten und bis spät in die Nacht gehen können. Wer mitmachen will, muss sich allerdings in Geduld üben. Denn der Chor sucht nur gelegentlich neue Stimmen. Castings werden auf der Website des Theaters under bit.ly/Teatre-Casting angekündigt.