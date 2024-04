Auch auf Mallorca ist der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag. Viele Einkaufszentren und Supermärkte sind daher am Mittwoch (1.5.) geschlossen. Bei welchen Ketten, Supermärkten und Co. kann man auf der Insel trotzdem einkaufen gehen?

Aldi

Die deutsche Supermarkt-Kette Aldi hat am Feiertag nur an einigen Standorten geöffnet. Dazu zählen die Filialen in Magaluf, Palmanova, Inca, Manacor, Campos, Cala Millor und Can Picafort. In diesen Geschäften können Sie am 1. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten einkaufen gehen. Alle anderen Filialen sind am Mittwoch (1.5.) geschlossen.

Bip

Wer am Feiertag Lebensmittel benötigt, ist bei der mallorquinischen Kette bestens aufgehoben. Laut eines Sprechers der Supermarkt-Kette haben alle Filialen von Bip auf der Insel am 1. Mai zu ihren normalen Öffnungszeiten geöffnet. So wie etwa das Geschäft im Carrer de Sant Francesc 2 in der Altstadt von Palma, das von 8 Uhr bis 21.15 Uhr geöffnet ist. Aber auch in den kleineren Orten wie Alcúdia, Inca und Cala Millor können Sie am 1. Mai einkaufen.

El Corte Inglés, FAN Mallorca, Mallorca Fashion Outlet und Porto Pi, Alcampo

Die beiden Geschäfte des Kaufhausriesen El Corte Inglés bleiben genau wie die im Einkaufszentrum FAN Mallorca und dem in Porto Pi und dem Alcampo-Einkaufszentrum am 1. Mai geschlossen. Wer den Feiertag jedoch trotzdem nutzen will, um shoppen zu gehen, hat im Mallorca Fashion Outlet dazu die Möglichkeit. Das Outlet ist am Mittwoch (1.5.) wie auch sonst von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

OpenCor

Zu dem spanischen Kaufhausketten-Riese El Corte Inglés gehört auch der täglich von 8 bis 2 Uhr nachts geöffnete Opencor im Carrer Carrer de Ramon y Cajal, 17.

Eroski

Die spanische Supermarktkette hat insgesamt 181 Filialen auf den Balearen. Im Gegensatz zu einigen Konkurrenten wird bei Eroski auch am Feiertag gearbeitet. Unter anderem können Sie so auch am 1. Mai in Filialen in Palma, Peguera, Inca, Portocolom, Cala Millor, Alcúdia oder Andratx Ihren Lebensmitteleinkauf erledigen. Die Öffnungszeiten variieren dabei zwischen 8.30 Uhr bis 21 Uhr oder 9 Uhr bis 21.30 Uhr. Tiendas EROSKI en Baleares.

Lidl

Die Öffnungszeiten der Geschäfte der deutschen Supermarktkette variieren am 1. Mai von Ort zu Ort. So sind viele Filialen in Palma geschlossen. Geöffnet hat jedoch der Supermarkt in der Carrer del Cardenal Rossell im Zeitraum von 9 Uhr bis 15 Uhr. Auch in Peguera, Felanitx und Alcúdia sind die Geschäfte zu der genannten Zeit geöffnet. Einkaufen können Sie auch in den Filialen in Cala Millor, Inca, Manacor (Via Palma) und Can Picafort. Hier sind die Läden am Feiertag sogar von 9 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet. Die Filiale in Marratxí ist am 1. Mai geschlossen.

Müller

Wer am Feiertag versucht, an Hygieneartikel und Co. zu kommen, hat bei der deutschen Drogeriekette gute Chancen. In Andratx, Llucmajor, Alcúdia und Son Servera sind die Geschäfte von 9 bis 21 Uhr geöffnet. In Santa Ponsa, Palma (Plaza España), Campos, Manacor, Capdepera und Inca können Sie von 9 Uhr bis 21.30 Uhr einkaufen.

Mercadona

Die wohl bekannteste spanische Supermarkt-Kette Mercadona schließt am Feiertag auf der ganzen Insel ihre Filialen. Am Donnerstag (2.5.) öffnen sie jedoch wieder zur gewohnten Zeit von 9 Uhr bis 21.30 Uhr.

Deutscher Supermarkt Sam

Der Sam an der Playa hat am Feiertag geschlossen.

Rossmann

Die beiden aktuell geöffneten Filialen von Rossmann in Palma und Felanitx sind am Feiertag geschlossen.