DM, Deichmann, Aldi, Lidl, Tedi und Co.: Das sind die Pläne der deutschen Handelsketten auf Mallorca

Ob Lebensmittel wie Quark, Nürnberger Bratwürste oder Körnerbrötchen, Hygieneprodukte wie das Lieblingsshampoo, Deko und Glückwunschkarten auf Deutsch oder Kleidung und Schuhe, bei denen man aus Deutschland weiß, was man für sein Geld bekommt: Im Lauf der vergangenen Jahre haben sich auf Mallorca etliche deutsche Ketten niedergelassen. Auch große Baumarkt- und Elektrohandelsketten sind vertreten. Andere Handelsmarken vermissen Residenten auf der Insel – entweder weil sie nicht mehr oder noch nicht da sind. Oder ist da doch etwas geplant? Ein alphabetischer Überblick über die Geschichte, Präsenz und die Zukunftspläne der deutschen Ketten:

Schon präsent

Am präsentesten im Stadt- und Ortsbild sowie im Alltag von Residenten und Urlaubern sind die Supermarktketten. Auch bei den Drogerien werben mittlerweile zwei bekannte Ketten um Kunden. Unterdessen macht die deutsche Handelskette Tedi den hiesigen China-Läden zunehmend Konkurrenz. Und auch in anderen Branchen mischen die deutschen Ketten hierzulande schon mit.

Das Logo von Aldi Nord. / Aldi

Zahlenmäßig noch nicht ganz an den Konkurrenten Lidl heran, aber weiter auf Expansionskurs ist Aldi mit derzeit elf Filialen. Alle spanischen Märkte werden von Aldi Nord betrieben. Auf Mallorca ist Aldi seit 2015 präsent. In Palma gibt es mittlerweile drei Filialen, weitere befinden sich in Marratxí, Magaluf, Palmanova, Inca, Can Picafort, Manacor, Cala Millor und Campos. Während die Städte und Urlauberhochburgen also abgedeckt sind, fehlt es derzeit, wie bei anderen Ketten auch, in der Tramuntana-Region noch an Filialen. Für den Konsumenten praktisch und wohl auch für den Umsatz von Aldi gut: Teils liegen die Geschäfte direkt neben oder in unmittelbarer Nähe zum Konkurrenten Lidl, zum Beispiel im Carrer Uruguay oder dem Gewerbegebieit Llevante in Palma.

Das Logo der Baumarkt-Kette. / Bauhaus

Die Baumarktkette eröffnete 2013 nahe dem Mallorca Fashion Outlet (einst Festival Park) in Marratxí ihre bisher einzige Filiale auf der Insel. Auf dem Festland will die Kette mit der Eröffnung eines 14. Geschäfts in Spanien Ende April in Madrid weiter expandieren. Bei Deutschen ist der Baumarkt besonders beliebt, da sie ihn einerseits aus der Heimat kennen und andererseits auch deutschsprachige Ansprechpartner finden. Von Schrauben über Deko bis hin zum Gartenbereich bietet Bauhaus praktisch alles an.

Das Logo der Kette Deichmann. / Deichmann

Der Essener Konzern, bekannt für günstige Schuhe, teils auch bekannter Marken, ist auf Mallorca derzeit mit drei Geschäften vertreten. Zwei befinden sich in Einkaufszentren in Palma (FAN und Porto Pi) eine weitere im Einkaufszentrum La Vila in Magaluf in der Gemeinde Calvià. Am Donnerstag (11.4.) wurde ein weiteres Geschäft im Einkaufszentrum Alcampo in Marratxí eröffnet. Den Sprung auf die Insel machte die Kette, die beispielsweise auch Taschen und Socken im Sortiment hat, mit der Filiale im Centro Comercial Porto Pi 2015, ein Jahr später kam das Geschäft in Magaluf hinzu. „Wir sind sehr gerne auf Mallorca vertreten und sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer Filialen. Unser Konzept, modische und qualitativ hochwertige Schuhe zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis für die gesamte Familie anzubieten, wird auch von unseren Kunden auf Mallorca geschätzt“, wirbt ein Sprecher.

Ein Geschäft von Deichmann. / Deichmann

Das Logo von Lidl. / Lidl

Mittlerweile gibt es auf Mallorca kaum einen Ort oder eine Region, in der die Supermarkt-kette nicht mit einer Filiale vertreten ist. Nur wer in der Serra de Tramuntana lebt oder untergebracht ist, muss längere Wege zur nächsten Filiale in Kauf nehmen. Derzeit sind es 25 Discounter, alleine in Palma haben Konsumenten zwischen neun Märkten die Auswahl.

Angefangen hatte alles 2001 mit den Filialen in Palmanova und Inca. Zuletzt eröffnete im Dezember 2023 eine Filiale in Manacor. Damit hat Mallorcas zweitgrößte Stadt nun zwei Lidl-Märkte. Auch in Inca gibt es zwei Filialen, weitere in den Gemeinden Sa Pobla, Campos, Marratxí, Felanitx, Santa Margalida, Alcúdia, Pollença Santanyí, Sant Llorenç des Cardassar, Calvià und Capdepera. Die Kette will auf den Balearen noch weiter expandieren, so ein Sprecher. „Die Inseln haben für uns als Region Priorität.“

Das Logo von Media Markt. / Media Markt

Die Elektrohandelskette ist mit zwei Filialen im Stadtgebiet von Palma auf der Insel vertreten. Den Anfang machte im November 2012 die Filiale im Vergnügungszentrum Ocimax. Nicht bei allen kam die Niederlassung der deutschen Kette gut an. Die Elektrowaren-Händler der Insel kritisierten, dass der Riese eine Gefahr für die kleinen und mittleren Geschäfte sei. Im Herbst 2016 kam mit der Eröffnung des Einkaufszentrums FAN in Flughafennähe eine weitere Filiale hinzu. In Spanien ist Media Markt bereits seit 25 Jahren vertreten. „Es ist unser zweitwichtigster Markt, auch Mallorca im Speziellen ist für uns ein wichtiger Standort“, so eine Sprecherin. Die Eröffnung eines weiteren Geschäfts auf Mallorca sei derzeit nicht geplant.

Das Logo der Drogerie-Kette. / Müller

Die Drogeriekette hat erst 2023 mit Rabatt-Aktionen ihr 30-jähriges Bestehen auf Mallorca gefeiert. Der Gründer der Kette, Erwin Müller, besitzt auf der Insel auch den Golfplatz Canyamel. Er eröffnete 1993 in Manacor die erste Filiale außerhalb von Deutschland. Weiter ging es auf der Insel laut Spanien-Chef Pedro Amengual dann mit einem Geschäft in Capdepera. Mittlerweile gibt es auf Mallorca – auf den anderen Balearen-Inseln ist Müller nicht vertreten – 14 Filialen (Andratx, Santa Ponça, Palma, Marratxí, Inca, Alcúdia, Capdepera, Son Servera, Manacor, Campos, Llucmajor). Geplant ist derzeit eine weitere Filiale in Santanyí. Das Eröffnungsdatum ist noch nicht bekannt. Zur Konkurrenzsituation mit dem Anbieter Rossmann, der erst seit Kurzem ebenfalls auf dem hiesigen Markt präsent ist, sagt Pedro Amengual: „Unsere Verkaufskonzepte sind verschieden. Wir legen den Fokus auf Varietät und Quantität, haben 190.000 verschiedene Produkte auf Mallorca, darunter auch lokale wie Wein.“

Das Logo von New Yorker. / New Yorker

Auf den ersten Blick nicht wie eine deutsche Handelskette sieht die Jugendmode-Kette „New Yorker“ mit Hauptsitz in Braunschweig aus. Auf Mallorca gibt es zwei Bekleidungsgeschäfte der Kette, eines in Palmas Einkaufsstraße Carrer Sant Miquel, ein weiteres im Einkaufszentrum Porto Pi. Ob weitere geplant sind, darüber gab New Yorker keine Auskunft.

Das Logo von Rossmann. / Rossmann

Noch längst nicht so lange wie der Mitbewerber Müller auf der Insel präsent, aber am Expandieren ist die Drogeriekette Rossmann. In Spanien ist Rossmann seit 2020 vertreten. Auf Mallorca machte im Juni 2022 die Filiale in Manacor den Anfang. Seit einem Brand in einem angrenzenden Geschäft im März 2023 ist sie geschlossen, die Wiedereröffnung ist für den 31. Mai geplant. Nach Manacor eröffnete Rossmann im Dezember 2023 in Palma eine weitere Filiale, im Januar 2024 zog dann Felanitx nach. „Unser Ziel ist es, unsere Entwicklung auf den Balearen fortzusetzen, wo die große Resonanz unserer Kunden uns ermutigt, das Tempo der Neueröffnungen beizubehalten“, heißt es seitens des Unternehmens auf MZ-Anfrage. Neben herkömmlichen Drogerie-Produkten und Nahrungsmitteln wie Müsli oder Tee gebe es in jeder Mallorca-Filiale auch ein Non-Food-Sortiment, die Rossmann „Ideenwelt“. Sie umfasse Basisprodukte wie zum Beispiel Haartrockner oder Ladekabel sowie thematische Wochen je nach Jahreszeit.

Das Logo von Tedi. / Tedi

Vor allem, wer in Palma lebt oder viel unterwegs ist, hatte womöglich zuletzt das Gefühl, dass der Billig-Discounter Tedi dort ein neues Geschäft nach dem anderen eröffnet. Die Einzelhandelskette ist seit Juli 2018 auf Mallorca und mittlerweile mit zehn Filialen präsent. Alleine in Palma gibt es fünf, weitere finden sich in Palmanova und Magaluf sowie in Inca und Manacor. Wie ein Sprecher der Kette auf MZ-Anfrage bekannt gab, soll noch 2024 im Vergnügungszentrum Ocimax ein weiteres Geschäft eröffnen. Der Mietvertrag dafür sei bereits unterzeichnet. Zudem „könnten es jederzeit mehr Geschäfte werden“, so der Sprecher weiter. Das Sortiment unterscheidet sich in den Auslandsmärkten nur geringfügig vom Heimatmarkt in Deutschland. Allerdings gibt es in den spanischen Filialen etwa im Sommer mehr Strand- und Badeartikel, zudem beziehe man zusätzlich direkt in Spanien landestypische Lebensmittel und Haushaltswaren. Bei Tedi gibt es alles, was es auch in den hiesigen China-Läden gibt: Artikel aus den Bereichen Bastel- und Bürobedarf, Dekoration, Party, Spielzeug, Putzmittel, Geschirr, Haustierbedarf, Mode-Accessoires.

Nicht mehr Präsent

Wer schon länger auf Mallorca lebt, vermisst mittlerweile womöglich das ein oder andere „deutsche“ Geschäft.

Das Logo von Lloyd. / Lloyd

Die für ihre hochwertigen Schuhe bekannte Kette war einst im Mallorca Fashion Outlet ansässig, in dem Geschäft, in dem nun der Herrenmode-Hersteller Gant untergekommen ist. Es schloss nach der Pandemie. Immerhin: Auf der Website findet man nach wie vor ein Herrenschuh-Modell namens „Palma“. Bei Google Maps hatte die Mallorca-Filiale fast durchweg gute Bewertungen bekommen. „Es sind nicht die billigsten Schuhe, die du finden wirst, aber es lohnt sich, etwas mehr Geld für sie zu bezahlen“, schrieb etwa eine spanische Nutzerin. „Es ist toll, wenn man aus Deutschland kommt, und im Geschäft Deutsch sprechen kann“, lobte ein anderer den Umgang des Personals mit den Kunden.

Das Logo von Nordsee. / Nordsee

Die Fischspezialitäten-Kette betrieb 2009 und 2010 in Palmas Einkaufsstraße Carrer Sant Miquel, 63 eine Filiale. Damals war die Kette auch außerhalb Spaniens stark am Expandieren, plante für 2010 etwa weitere Geschäfte in Bulgarien, Ägypten und der Türkei. Der Mallorca-Ableger war nicht von langer Dauer. „Die baulichen Gegebenheiten der Betriebsstätte (Denkmalschutz) waren nicht ideal für die Systemgastronomie und schränkten das Erscheinungsbild sowie die Sichtbarkeit nach außen ein. Vor diesem Hintergrund wurde die Nordsee-Filiale leider wieder geschlossen“, heißt es vom Unternehmen dazu. Die Kette schließe jedoch nicht aus, an einem geeigneten Standort wieder eine Filiale mit einem passenden Franchise-Partner auf der Insel zu eröffnen. Derzeit gibt es keine weiteren Geschäfte in Spanien.

Das Logo von Schlecker. / Schlecker

Jahrzehntelang lebte die 1975 gegründete Drogeriekette von Anton Schlecker von ihrer Expansion. 2012 wurde ihr genau das zum Verhängnis. Im Januar meldet Schlecker Insolvenz an. In Deutschland verloren mehr als 13.000 Mitarbeiter ihren Job. Auf Mallorca lief der Geschäftsbetrieb zunächst unverändert weiter. Viele Mitarbeiter der über 40 Filialen auf der Insel – unter anderem in Palma, Cala Ratjada, Felanitx und Sóller gab es Geschäfte – erfuhren von ihren Kunden und nicht aus der Chefetage von der kritischen Situation in Deutschland. 2013 übernahm dann der spanische Supermarktkonzern Dia die 1.127 spanienweiten Schlecker-Filialen und benannte sie in Clarel um. Richtig glücklich wurde Dia damit nicht: Seit Anfang Januar gehört Clarel der kolumbianischen Unternehmensgruppe Trinity.

Noch nicht/bald präsent?

Trotz der Vielfalt in allen möglichen Bereichen: Einige bekannte Ketten sind denen, die sich bereits etabliert haben und weiter expandieren, auch nach Jahren noch nicht nachgezogen.

Das Logo von DM. / DM

Immer wieder wird in Mallorca-Facebook-Gruppen gefragt, wann es eine Filiale der beliebten Drogeriekette auf Mallorca geben wird. Auf MZ-Anfrage heißt es vonseiten des Geschäftsführers, verantwortlich für das Ressort Mitarbeiter, nur, dass man sich über die Anfragen und Mitwirkungsangebote für eine Expansion in andere Länder freue. „Derzeit konzentrieren wir uns aber weiterhin auf die Expansion in den von uns bereits belegten Ländern. Daher ist derzeit keine Expansion nach Spanien oder speziell auf Mallorca geplant.“

Das Logo von Kik. / Kik

Der Textil-Discounter KiK prüft aktuell grundsätzlich eine mögliche Expansion nach Mallorca. Eine definitive Entscheidung ist aber noch nicht gefallen, vor 2025 soll keine Eröffnung geplant sein. Bei der Standortwahl von KiK spielten üblicherweise unter anderem sowohl die Kundendichte als auch die Präsenz anderer Ketten eine Rolle, sagt ein Sprecher zur MZ. „Wenn die Verbraucher beispielsweise ihre Lebensmitteleinkäufe machen, können sie danach oder davor auch direkt zu uns kommen“, heißt es weiter.

2022 eröffnete die erste von mittlerweile 27 Spanien-Filialen in Sevilla. Zur Konkurrenz mit anderen Anbietern sagt der Sprecher nur: „KiK hat mittlerweile auch sehr viele Non-Food- Produkte wie Deko oder Haushaltswaren, der Textilbereich, über den KiK bekannt geworden ist, ist aber nach wie vor sehr wichtig.“ Die Reaktionen auf den MZ-Artikel zur geplanten ersten Filiale des Anbieters im Netz sind gemischt. „Bitte Cala Millor oder Manacor“, schreibt eine Nutzerin.

Filialen finden: Wer wissen will, wo sich die Filialen genau befinden, geht am besten auf die Websites der Handelsketten und hält dort nach dem „buscador de tiendas“ Ausschau. Google Maps etwa zeigt nicht immer alle Filialen an. – aldi.es – bauhaus.es – deichmann.es – lidl.es – mueller.es – newyorker.de/es – rossmann.es – tedi.com/es – lloyd.com – nordsee.com – dm.de – kik.de Weitere deutsche Kette, die auf der Insel vertreten ist: – birkenstock.com

