Auf der Kanaren-Insel La Palma ist am Sonntagnachmittag (19.9.) gegen 15.10 Uhr im Bereich Cumbre Vieja ein Vulkan ausgebrochen. Auf ein kleines Erdbeben folgten eine große Explosion, eine riesige Rauchsäule und der Auswurf von Gestein. Der Ausbruch ereignete sich auf dem Berg Los Pelados im Bezirk Las Manchas in der Gegend von Cabeza de Vaca in der Gemeinde El Paso.

Auf La Palma waren schon seit einer Woche Hunderte kleinere Erdbeben registriert worden. Auch der Erdboden hatte sich schon leicht angehoben. Nun öffnete sich die Erde, und das Magma hat sich einen Ausgang gesucht. Die Lava strömt durch Kiefernwälder und bahnt sich langsam ihren Weg hangabwärts.

Laut dem spanischen Institut für Geografie tritt die Lava derzeit aus fünf Spalten aus. Die Rauchsäulen erreichen teilweise eine Höhe von 400 Metern. Mehrere Hundert Menschen sind bereits aus den gefährdeten Siedlungen evakuiert worden. Die Gegend ist nur dünn besiedelt. Die Behörden hatten die Menschen in der Nähe des Vulkangebiets schon im Vorfeld dazu aufgerufen, leichtes Gepäck mit ihrem Handy, wichtigen Dokumenten und eventuell benötigten Medikamenten vorzubereiten.

Auf der im Nordwesten der Kanaren gelegenen kleinen Insel mit 83 000 Einwohnern hatte es zuletzt vor 50 Jahren einen Vulkanausbruch gegeben, als der Teneguía 1971 Lava in die Luft schleuderte. Massentourismus wie auf den bekannteren Inseln Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote und Teneriffa gibt es auf La Palma nicht.

Weitere Informationen sowie Videos über den Ausbruch finden sich auf den Websites der MZ-Schwesterzeitungen auf den Kanaren "El Día" und "La Provincia". /ck/dpa