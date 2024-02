In der spanischen Großstadt Valencia ist am Donnerstagnachmittag (22.2.) in einem aus zwei Gebäuden bestehenden 14-stöckigen Wohnblock ein schwerer Brand ausgebrochen. Die Gebäude mit insgesamt 138 Wohnungen mussten evakuiert werden. Am Abend schossen aus einem von ihnen weiter Flammen. Auch Explosionen waren zu hören.

Ob sich noch Menschen in den Wohnungen befanden, war unklar. Feuerwehrleute konnten mehrere Personen, die sich auf die Balkone geflüchtet hatten, in Sicherheit bringen. Nach Angaben des Rettungsdienstes brach das Feuer gegen 17.30 Uhr in einer Wohnung im vierten Stock aus und breitete sich rasend schnell aus. Die Behörden bauten außerhalb der Gebäude zwei Feldlazarette auf. 13 verletzte Personen mussten laut einem Behördensprecher bis 21 Uhr ärztlich behandelt werden, sechs davon waren Feuerwehrleute. 15 Zeitweise brannte die gesamte Fassade In sozialen Medien war zu sehen, wie die Fassade des relativ neuen Hauses vom Erdgeschoss bis zum Flachdach lichterloh brannte. Das Gebäude glich einer riesigen Fackel. Brennende Fassadenteile aus offenbar leicht entzündlichem Material stürzten in die Tiefe und brannten auch dort noch weiter. Nach Angaben des Rettungsdienstes waren 16 Löschzüge der Feuerwehr im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Später stieß auch die Katastrophenschutz-Einheit der spanischen Armee dazu. Über dem Gebäude stand eine riesige schwarze Rauchwolke. Starker Wind fachte den Brand weiter an. Diese Meldung wird noch weiter ausgebaut und aktualisiert.