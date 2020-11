Real Mallorca schießt Ponferradina ab

Real Mallorca spìelt weiter brutal souverän. Der Zweitligist hat am Sonntag (8.11.) im Heimspiel gegen Ponferradina mit 3:0 gewonnen.

Anfangs sah es nicht danach aus. Die Gäste aus Ponferrada spielten überraschend offensiv und schnürrten Mallorca in die eigene Hälfte ein. Ein Gegentor lag in der Luft. Doch beim ersten Ausflug der Mallorquiner vor das gegnerische Tor klingelte es sofort. Rechtsverteidiger Joan Sastre spielte den Ball in die Mitte, Mittelfeldspieler Iñigo Ruiz de Galarreta verlängerte mit der Hacke. Über Umwege kehrte der Ball zu ihm zurück und er legte für Dani Rodríguez auf, der problemlos einschoss.

21 Minuten waren zu dem Zeitpunkt gespielt. Wie eine Schildkröte zog sich Mallorca danach wieder in die Verteidigung zurück. Kurz vor der Pause der nächste Schlag. Erneut kommt eine Flanke von rechts zu Rodríguez, der den nicht einfach zu nehmenden Ball kraftvoll versenkte. Mit fünf Toren ist der 32-Jährige derzeit Mallorcas bester Angreifer.

Nach der Pause der dritte Angriff und das dritte Tor. Diesmal landete eine Flanke auf dem Kopf von Antonio Sanchez, der auf 3:0 erhöhte. Erst danach erlaubten sich die Mallorquiner den Luxus, Chancen zu vergeben. Da auf der anderen Seite des Feldes auch Torwart Manolo Reina einen guten Tag erwischte, gab es keinen weiteren Treffer.

Weil Gijón patzte, erobert Mallorca den zweiten Platz, der zum Saisonende den direkten Aufstieg bedeutet. Der Abstand zu Tabellenführer Espanyol Barcelona beträgt vier Punkte. Am Sonntag (15.11.) sind die Mallorquiner auswärts gegen Girona im Einsatz. /rp